Eerste Mustang Dark Horse verkocht voor recordbedrag

De eerste Ford Mustang Dark Horse heeft een lekker bedrag opgebracht.

Het is januari. De autoliefhebber die al jaren Autoblog leest weet wat dat betekent. Ieder jaar organiseert men de Barrett-Jackson’s Scottsdale Auction in januari. Een veiling voor het goede doel waar bijzondere auto’s onder de hamer gaan.

Zoals in dit geval een Ford Mustang Dark Horse met productienummer 001. Nu is een Dark Horse in de Verenigde Staten niet zo heel bijzonder, maar de eerste die van de band rolde natuurlijk wel. Aanwezigen kregen de unieke kans om te bieden op het toekomstige stukje geschiedenis. De opbrengst van de veiling ging naar het goede doel.

Eerste Ford Mustang Dark Horse geveild

De eerste Ford Mustang Dark Horse betreft er eentje in de kleur Blue Ember Metallic. In het interieur fraaie Recaro sportstoelen. Kers op de appelflap is de MagneRide ophanging, met een Torsen diff op de achteras. Met Pirelli Trofeo RS plakkerij weet de Mustang zijn mannetje te staan op het circuit of eventueel de drag strip. Op de warme wegen van Florida komt het rubber ook wel van pas. De Dark Horse beschikt over een 5.0 liter V8, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Maar voor hoeveel is de eerste Ford Mustang Dark Horse gegaan dan? De musclecar bracht 375.000 dollar op. Het goede doel dit jaar was een stichting die zich inzet voor de preventie van diabetes type 1.

De opbrengst is overigens niet mega. Op een Dark Horse een record, dat zeker. In Amerika beginnen de prijzen bij 60.000 dollar voor het brute apparaat. Vorig jaar tijdens de Barrett-Jackson’s veiling werd een Mustang verkocht voor 490.000 dollar. En dat was niet eens een Dark Horse. Kortom, er werd dit jaar minder met flappen gestrooid door de gulle Amerikanen.

Lagere opbrengst of niet. Het goede doel zal maar wat blij zijn met de opbrengst van de veiling. Met die 375k kunnen ze mooie dingen gaan doen.