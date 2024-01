Verbeterde actieradius voor Volvo V60 PHEV

Je komt ‘maar liefst’ 5% verder op een accu met de Volvo V60 PHEV update.

Dit nieuws gaat je niet over de streep trekken om toch een Volvo V60 met stekker te scoren. Want ja, de actieradius is verbeterd. Het verschil is echter heel klein in vergelijking met het uitgaande model.

De V60 PHEV bracht je theoretisch 88 kilometer ver. Dat is nu 92 kilometer. Een verbetering van vijf procent. Steeds meer plug-in hybride auto’s kruipen richting de honderd kilometer range. De V60 haalt dat nog niet, maar komt wel in de buurt.

De Volvo V60 is sinds 2018 verkrijgbaar en heeft nu een kleine update gekregen voor het nieuwe modeljaar. De productie zal ook verhuizen van Zweden naar de fabriek in het Belgische Gent.

350 pk

Het pakket is wel lekker hoor. De V60 T6 AWD PHEV update heeft een systeemvermogen van 350 pk en accelereert in 5,4 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 180 km/u, dat is geen verrassing. Volvo’s worden al jaren begrensd op 180. Laden kan met twee-fasen, dat gaat met 6,4 kW. Niet de meest baanbrekende technologie, maar in drie uur is de batterij van 0 tot 100% geladen.

Voor modeljaar 2025 is er tevens een nieuwe variant geïntroduceerd. Dat is de Essential Edition. Je herkent deze editie aan zijn Vapour Grey metallic lak, 18 inch velgen en chromen afwerking op de voorbumper, raamlijsten en achterbumper. Enkele zaken aan boord van de Essential Edition zijn Dual Zoneclimate control, Park Assist en camera achter.

Prijzen voor de 2025 Volvo V60 T6 AWD Essential Edition beginnen bij € 51.295. Of € 899 per maand (48 maanden) met Care by Volvo. Voor 950 euro per maand kun je hem ook rijden in combinatie met een flexabonnement. Dat is dan wel met een opzegtermijn van 3 maanden.

Concurrentie

De onlangs nieuw geïntroduceerde Volkswagen Passat gaat concurreren met de V60. Een andere concurrent van deze station is de Peugeot 508 SW. De prijs van de Volkswagen ligt onder de 50 mille, maar dat is dan ook de 150 pk instapper (geen PHEV). De Peugeot kost je minstens 52.170 euro als plug-in hybride. Kortom, de Volvo is zeker niet gek geprijsd.