Ford Mustang GTD heeft een bizar grote spoiler

De Ford Mustang GTD, waar de D niet voor diesel staat, heeft zeker de grootste spoiler van de Los Angeles Autoshow.

Een klassieke win/win-situatie. Waarde collega @RubenPriest zit momenteel zichzelf bruin te bakken ergens op een strand in Los Angeles. Toch was er ook nog tijd voor een bezoekje aan een autoshow die toevallig op zijn vakantiebestemming gaande is. De LA Auto Show.

Ford Mustang GTD

En zo rolt het nieuws van deze autoshow direct van de beursvloer naar ons hier op Autoblog. Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat lang niet alles interessant of zelfs nieuw is, maar toch is het voor sommige auto’s voor het eerst dat wij ze in levende lijve gezien hebben. Zoals de nieuwe Ford Mustang GTD.

Deze ongelofelijk angstaanjagende Ford Mustang (S650) baart opzien met zijn GT3-achtige bodykit. Ook zitten er aspecten in die doen denken aan een Porsche 911 GT3 RS, zoals de koelsleuven boven en achter de voorwielen en de gigantische achterspoiler. Die overigens echt heel groot is.

Daytona

Wie de vergelijking met de Porsche 911 GT3 RS wat vergezocht vindt: die auto heeft Ford in hun kielzog met de Mustang GTD. Met behulp van een 800 pk sterke versie van de 5.2 liter ‘Predator’ V8 en aerodynamica moet dit dé Mustang worden voor het circuit. GTD staat dan ook niet voor diesel-GTI zoals bij een Golf, maar voor GT Daytona.

Voor nu staat de Ford Mustang GTD te schitteren op autoshows, maar we hebben het idee dat Ford aast op een paar wereldrecords met deze hyper-Mustang.