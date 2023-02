Tofste Ford Mustang optie ooit keert terug!

Ford brengt één van de leukste opties ever ooit voor de Mustang terug naar de nieuwste versie van de pony car.

De nieuwste Ford Mustang (S650) mag dan op zijn voorganger lijken, hij bestaat in ieder geval nog. Met geluiden van Dodge die de volgende Challenger volledig elektrisch wil maken en Chevrolet die zelfs iets met een elektrische sedan genaamd Camaro wil gaan doen, is nog een hele generatie V8-aangedreven Mustang een welkome afwisseling.

New Edge Mustang

Voor het onderwerp van vandaag moeten we eerst even een paar generaties Ford Mustang terug. Na de nogal vergeten (en ook niet al te beste) Mustang II was de Mustang III “Foxbody” weer een beetje hoop op iets nieuws. Wat je wel zag is dat Ford steeds koos voor een voorzichtige evolutie, naar Mustang IV (SN95) en de zwaar gefacelifte versie daarvan, de “New Edge Mustang” uit 1999.

Terminator Cobra

De coolste versie van de New Edge Ford Mustang was de Terminator Cobra. Officieel heette deze Ford Mustang SVT Cobra, maar SVT (Special Vehicle Team) gaf deze ultieme versie van de Mustang de bijnaam Terminator. Dit omdat de allerdikste versie van de 4.6 liter V8 werd gebruikt met 395 pk! Da’s allemaal erg leuk, maar het leukste was nog de meest speciale ‘versie’ van de Terminator Cobra.

Mystichrome

De speciale versie is namelijk eentje met een hele gave optie. Je zit er eigenlijk al drie plaatjes lang naar te kijken: de exterieurkleur. Ford noemde deze kleur “Mystichrome”. Welke kleur het is, dat ligt eraan hoe je er naar kijkt. Soms is ‘ie donkerblauw, vaak is ‘ie paars en meestal is ‘ie ook een beetje turquoise. Het is een enorm moeilijk aan te brengen laklaag en maar een handjevol Terminator Cobra’s, zowel coupé als cabrio, kregen deze kleurstelling. Nog leuker: ook de zittingen van de stoelen werden dan uitgevoerd in een soort van kleur veranderende laag, op stof! Cobra’s in Mystichrome worden zeldzaam, deels omdat de auto herspuiten tergend lang duurt en duur is.

Mystichrome: The Return*

Dan komen we toch weer even terug op de meest recente Mustang. Specifiek de heftige versie genaamd Dark Horse. Ford introduceert namelijk de opties en keuzes voor de Ford Mustang Dark Horse, binnenkort beschikbaar. Wat ons gelijk opvalt: de exterieurkleur Blue Ember. Oké, het is geen Mystichrome, maar wel het dichtst bij een Mustang met een kekke colourshift-kleur wat je gaat komen.

Mystichrome is een kleur die je een keer in het echt moet zien om het te ervaren en datzelfde lijkt te gelden voor Blue Ember op de Ford Mustang Dark Horse. Wat we tot nu toe kunnen zien is dat het om een donkerblauwe basis gaat met een soort gouden gloed erin. Ford zegt dat ze ‘diep blauw hebben gecombineerd met een amberkleurig contrast’. Eerlijk is eerlijk: het ziet er goed uit.

Interieur

Helaas is het interieur van de nieuwe Ford Mustang Dark Horse niet voorzien van een Blue Ember-stofje, maar je krijgt wel wat andere opties. Zo kun je de versnellingspookknop bestellen in blauw titanium. Bestel je de auto zonder handbak maar met de automaat, dan krijg je zilveren schakelflippers.

Het stuur en de stoelen van de Dark Horse zijn ietsje extra race-y. Daar is wel iets van kleur op aan te brengen in de vorm van blauwe stof. Helaas dus geen gouden gloed in deze stof, maar dat het past bij het exterieur is een gaaf iets op zich.

Uiteraard is dit alles voorzien van lichtblauwe stiksels voor een heerlijk contrast, om de aardig duistere cabine van de Dark Horse een beetje op te fleuren. Toepasselijk is het wel, maar gezellig niet.

Om toch nog even te eindigen bij het exterieur, je kan op de buitenkant ook nog een speciale stickerset bestellen waarmee een hoop matzwarte en grijze accenten te vinden zijn op de buitenkant van de Ford Mustang Dark Horse.

Een lekker dikke versie van de Mustang met een historische hoedtik: zijn de hoogtijdagen van Mystichrome weer terug?