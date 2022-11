Praga Bohema: Nissan GT-R-blok in een auto van 982 kg

Dacht je dat een Nissan GT-R snel was? Dan moet je deze Praga Bohema eens proberen.

Één Tsjechische autofrabrikant noemen is heel makkelijk, maar twee is een stuk lastiger. Toch is er naast Skoda nog een Tsechische autobouwer, die bijna net zo’n lange historie heeft. Praga bouwde voor de Eerste Wereldoorlog al auto’s.

Na de Tweede Wereldoorlog is Praga zich bezig gaan houden met andere voertuigen, maar de laatste jaren zijn ze weer terug bij auto’s. Naast raceauto’s kwamen ze in 2016 met de R1R. Dit was in feite ook een raceauto, maar dan eentje die straatlegaal was. Jon Olsson heeft er een paar jaar geleden nog een rally mee gereden.

Tot zover een beknopte historie van Praga. De Tsjechen zijn nu terug met een gloednieuwe auto: de Bohema. Zo saai als de iedere Skoda is, zo buitenissig is deze Praga Bohema. Net als de R1R is dit een racemonster voor de straat, met looks die een straaljager doen verbleken.

De motoren voor de Praga Bohema worden geleverd door Nissan. Dat klinkt niet zo exotisch, maar oordeel niet te snel. Het gaat om de 3,8 liter V6 uit de Nissan GT-R, die flink is aangepast.

In samenwerking met de gerenommeerde Nissan-tuner Litchfield wordt de V6 omgebouwd naar dry sump. Daardoor kan het blok lager in de auto gelegd worden. Ook voorziet Litchfield de zescilinder van nieuwe turbo’s, waardoor het vermogen uitkomt op 700 pk en het koppel op 725 Nm.

Litchtfield kan ook moeiteloos 1.000 pk uit het blok halen, maar dat is bij de Praga Bohema helemaal niet nodig. We praten namelijk over een auto die minder dan 1.000 kg weegt. Praga streeft naar een leeggewicht van 982 kg, wat mogelijk is dankzij een carbon monocoque.

Acceleratiecijfers heeft Praga nog niet, maar ze verklappen wel dat de topsnelheid iets boven de 300 km/u ligt. Dit lijkt niet zo indrukwekkend, aangezien een tien jaar oude Nissan GT-R dat ook haalt. Bij de Praga Bohema draait het echter niet om topsnelheid. Met spoiler die 900 kg downforce genereerd bij 250 km/u is dit een echte circuitauto. Die toevallig ook de straat op mag.

Je raadt het al: de Praga Bohema wordt geen massaproduct. De Tsjechen willen er in totaal 89 bouwen. Om een exemplaar te bemachtigen moet je €1,28 miljoen (plus belastingen) aftikken. Praga wil volgend jaar maar 10 stuks bouwen, voordat de productie wordt opgeschroefd naar 20 stuks per jaar. Dat schiet niet op, dus je kunt maar beter snel bestellen.