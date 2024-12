Je kunt de paarse BMW XM Kith nu kopen

Na de onthulling van de 2025 BMW XM Kith Concept is dit het productiemodel.

Paars, paars, paars. Tot aan de lampen toe. Ja, dat was natuurlijk van de gekke. Dit was dan ook een concept van BMW tijden Art Basel Miami Beach. Je weet wel, dat event waar Jaguar deze maand de wereld schokte met hun nieuwe concept. BMW deed ook een poging, maar de XM kennen we nou wel.

Zo schokkend was de onthulling dus niet, op het paarse na misschien. Goed nieuws voor wie fan is van het paarse karakter. BMW brengt de XM by Kith in een gelimiteerde productie op de markt. Na de M4 Competition Coupé uit 2020 en de i4 M50 xDrive uit 2022 is dit de derde samenwerking tussen het Duitse automerk en lifestylegoeroe Kith.

BMW XM Kith: slechts 47 exemplaren

Er worden slechts 47 exemplaren van de 2025 BMW XM by Kith gebouwd. Een verwijzing naar het 47-jarige bestaan van de M1. Die voelt een beetje gek. De markante supercar van BMW is zo legendarisch, daar kan en zal de XM nooit aan tippen. Ook al hoopt BMW M hoogstwaarschijnlijk van wel.

In de tweede helft van 2025 levert BMW de XM by Kith aan klanten. Er is keuze uit Individual Frozen Techno Violet metallic lak voor het exterieur, of Individual Frozen Black metallic lak als het wat anoniemer mag zijn. Wie kiest voor paars heeft iets unieks, BMW levert alleen de XM Kith met Techno Violet.

Andere kenmerken van deze editie zijn Techno Violet details die terugkomen op de badges en accenten. De auto staat op de 23 inch M lichtmetalen wielen in ster-spaak design met Jet Black afwerking. In het interieur zijn “1/47” badges te vinden. De velours vloermatten en het bedieningscentrum op de middenconsole zijn voorzien van het Kith-logo met de M-strepen.

Met de samenwerking tussen BMW en Kith voor deze XM zijn er ook weer allerlei merchandise spulletjes uitgebracht. Onder andere een Kith-sporttas, gratis met aanschaf van de XM om je bijgleverde oplaadkabel in te bewaren. Kek hoor.