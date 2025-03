Je moet de kopers van een nieuwe Tesla met een vergrootglas zoeken, zo slecht zijn de verkoopcijfers. En dan overdrijven we niet eens…

Het merk dat de gemoederen de laatste tijd het meest bezighoudt is zonder twijfel Tesla. Worden ze niet in de fik gestoken, dan doet opperbaas Elon Musk wel weer iets raars. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de verkoopcijfers van Tesla volledig door het ijs zijn gezakt.

En dat zeggen we niet zomaar, we kunnen het onderbouwen met de cijfers die zojuist zijn binnengekomen. En laten we zo zeggen, als ik vroeger met zulke cijfers thuis was gekomen van school, had ik een pak slaag gehad. En terecht.

Verkopen Tesla zijn nog veel slechter dan gedacht

Laten we het rapport dan maar plaatsen. En nogmaals, het is niet best. Kijk en huiver. Het rijtje rechts is de maand maart van 2024, de cijfers links zijn die van afgelopen 31 dagen.

Dat betekent dat de verkopen van Tesla afgelopen maand maar liefst 65% lager lagen dan die van dezelfde maand een jaar eerder. Als we het eerste kwartaal van dit en vorig jaar vergelijken, komen we uit op een verlies van 52%. Autsj.

Als je even naar lekkere statistieken wil kijken, dan kan dat hier. En als je dat doet, zie je dat Tesla nog wel altijd het bestverkopende elektrische merk is, maar dat ze op de hielen worden gezeten door Kia, BMW en Audi. Die ook nog de nodige benzine-modellen produceren.

En wat vinden we hier nou van? Als je de Autoblog Podcast hebt geluisterd, weet je dat het de mening van Wouter is dat het niet enkel en alleen aan de malle fratsen van Elon Musk ligt. Het komt ook door de inhaalslag die de andere merken hebben gemaakt. Laten we het de wet van de remmende voorsprong noemen.

En Elon Musk zelf? Die zal er nu zo langzamerhand wel wat slapeloze nachten van krijgen. Want de cijfers van Nederland liggen behoorlijk in lijn met die van de rest van de wereld. Kortom, het lijkt een beetje voorbij met de hegemonie van Tesla. En elke week 50 miljard aan waarde verliezen is zelfs pijnlijk voor de rijkste mens ter wereld…

Nog slechtere cijfers dan verwacht dus. En om dat tij te keren krijgt de vernieuwde Model Y er nog een behoorlijke kluif aan. Meer dan behoorlijk zelfs. We gaan het meemaken