Je kijkt hier naar een nieuwe Mercedes (ja, echt)

Dit wordt het nieuwe elektrische topmodel, ontwikkeld door AMG.

Een Mercedes is nooit heel moeilijk te herkennen geweest. Toch zul je bij dit prototype misschien even twee keer moeten kijken om er een Mercedes in te zien. Enerzijds vanwege de zware camouflage, anderzijds omdat deze auto een nieuwe designtaal krijgt.

Het is niet zozeer de neus of de kont die ons vertelt welke auto dit is, maar vooral de vorm. Want ondanks verwoede pogingen van Mercedes om de vorm te maskeren, heeft deze auto toch een heel herkenbaar silhouet. De gestrekte vorm in combinatie met de rechte achterkant doet sterk denken aan de Vision EQXX en de Vision AMG.

Vision EQXX Vision AMG

We kijken hier naar de elektrische opvolger van de AMG GT. Deze auto komt op het AMG.EA platform te staan, een speciaal EV-platform van AMG. Naast deze vierdeurs coupé komt er ook een AMG SUV op deze basis.

Ondanks de zware camouflage kun je toch al zien dat de koplampen hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden zijn à la de nieuwe CLA. Dit is ook in lijn met de Vision AMG. De achterlichten zijn duidelijk nog niet de definitieve units, maar afgaande op de concepts wordt dit waarschijnlijk een doorlopende LED-balk die aan weerszijden afbuigt naar beneden.

Qua elektrische specificaties mag je gerust hoge verwachtingen hebben. De nieuwe CLA heeft al aardig indrukwekkende cijfers (792 km range, 320 kW laadvermogen) en dat is nota bene het instapmodel. Kun je nagaan.

Dit model draait echter niet alleen om efficiëntie, want het is wel een AMG. Het moet dus op z’n minst een bloedsnelle auto worden. Er gaan geruchten dat deze auto 1.000 pk krijgt. Dat is zeker niet onrealistisch aangezien de hybride AMG GT 63 S E Performance ook al 843 pk heeft.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots