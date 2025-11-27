Tóch wel lagere bijtelling voor EV’s in 2026

Weer een knap staaltje jojobeleid van onze overheid.

De overheid lijkt soms wel de Duitse docent van Rundfunk. ‘EV’s krijgen volgend jaar géén korting op de bijtelling.’ ‘Of nee, toch wel.’ Net als bij de brandstofprijzen heeft de overheid nu ook de plannen gewijzigd met betrekking tot de bijtelling. Op het laatste moment.

Vanaf volgend jaar zouden elektrische auto’s eindelijk gelijkgetrokken worden met brandstofauto’s. Oftewel: de korting op de bijtelling verdwijnt en EV-rijders betalen vanaf 2026 gewoon de volle 22%. Dat gaat nu dus niet door.

D66 en ChristenUnie hebben een motie ingediend om de zakelijke EV-rijders volgend jaar toch nog te matsen. Dit voorstel is nu door de Tweede Kamer. Dat betekent dat de bijtelling voor EV’s volgend jaar niet 22% is, maar 18%. Dit geldt tot €30.000.

Momenteel is de bijtelling voor EV’s 17%, dus de bijtelling stijgt per 1 januari 2026 maar met 1%. Er gaat daarom waarschijnlijk niet een enorme run op EV’s ontstaan in december, zoals we in het verleden wel eens zagen. En als er mensen zijn die nu al een EV besteld hebben om de 22% bijtelling voor te zijn: dat was dus niet nodig…

Overigens gaat de bijtelling volgens het nieuwe plan pas in 2028 naar 22%. Ook in 2027 kun je nog rekenen op een lagere bijtelling, van 20%. Zo wordt de korting dus héél geleidelijk afgebouwd. Tenzij de plannen weer gewijzigd worden. Want je weet het nooit…

Foto: @basfransencarphotography, via Autoblog Spots