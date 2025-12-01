Voor het eerst is de EV de bestverkochte auto in Nederland

Het is gebeurd. De petrolheads hebben verloren…

Het moment waarvan jarenlang werd gezegd dat het “ooit” zou komen, is er nu echt. Voor het eerst is de volledig elektrische auto de best verkochte soort auto van ons land. Dat klinkt bijna onwerkelijk, maar de cijfers liegen niet.

EV’s pakken inmiddels ruim 50 procent marktaandeel. Dat betekent dat bijna de helft van alle nieuw gekochte auto’s een stekker heeft. Een paar jaar geleden was dat ondenkbaar. Toen waren hybrides de veilige keuze. En nu staat een elektrische auto bovenaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Het laat zien hoe snel de markt kan veranderen. Kopers stappen zonder aarzeling in een EV en de range anxiety is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ze laden thuis, op het werk of onderweg. Ze vinden het stil, ook nog eens heel simpel en goedkoper. Wat vroeger nieuw en spannend was, is nu mainstream.

Ook voor fabrikanten is dit een duidelijk moment. Elektrische modellen zijn niet langer aanvullingen op een catalogus. Ze zijn de dragers ervan. En als een EV de verkooplijsten aanvoert, dan weet iedereen dat de verschuiving echt is.

Hoe dit zich verder ontwikkelt, valt nog af te wachten. Maar dat een volledig elektrische auto nu de nummer één is, blijft een bijzonder feit. Het is een mijlpaal die laat zien hoe snel Nederland elektrisch is gaan rijden.

En eerlijk gezegd, voor een dinosaurus met een voorkeur voor stinkende auto’s voelt het een beetje als een nederlaag…