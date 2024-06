Eerste ‘volledig nieuwe’ Alpina: dit wordt het

Sinds BMW de toko overnam is Alpina nog steeds dezelfde koers aan het bevaren, maar dat gaat ietwat veranderen.

BMW en Alpina werken al jarenlang nauw samen, maar sinds vorig jaar is Alpina officieel onderdeel van BMW. De firma uit Beieren nam de firma uit Buchloe over, deels omdat die laatste vrees had voor hoe zij de toekomst der elektrificatie alleen gingen overleven. Daar kan BMW uiteraard mee helpen, maar dan wil het merk wel een grote(re) vinger in de pap over wat Alpina dan voor hun moet betekenen.

Luxemerk

Momenteel verandert er namelijk niet zo veel. Logisch, want Alpina heeft al flink in het voren gepland en die producten komen nog. Concreet komt er pas iets van Alpina sinds het BMW-tijdperk ergens in 2026. Daarna wil BMW toch wat leuke dingen doen voor zichzelf met het merk uit Buchloe, waar BMW het merk eigenlijk wil gebruiken als een soort Maybach. De tussenstap tussen BMW en Rolls-Royce, zeg maar.

iX7

En het eerste product? Welnu, daarvoor gaat Alpina met een voorspelbare huidige trend mee. Er komt namelijk rond 2026 een opvolger voor de BMW X7 (G07). Niet alleen wordt de opvolger daarvan (G67) de eerste iX7, dat wordt ook de allereerste ‘BMW Alpina’. Deze Alpina iX7 gaat trouwens ook de volgorde van de naam een beetje omdraaien. Zo is het plan, volgens bronnen, dat deze auto “BMW iX7 ALPINA 100” gaat heten. Aldus BMWBlog. Overigens moet je dit lezen als een ‘normale’ typenaam. Waar een X7 M60i bijvoorbeeld de ‘M’ van, eh, M heeft, met de ’60i’ (dit wordt volgens BMW-logica waarschijnlijk M60) voor de plaatsing in de line-up. ‘ALPINA’ wordt dus de subreeks, ‘100’ wordt de topmotorisering.

Deze auto moet echt het vlaggenschip worden van alles wat BMW biedt, los van Rolls-Royce dan. Zo zou deze duurder worden dan de (i)X7 en zelfs de XM. De topmotorisering ‘100’ zou ook nog eens meer dan 800 pk en een rijbereik van 800 km krijgen. Er zou ook nog een ‘BMW X7 ALPINA 60’ komen die dezelfde motor krijgt als de BMW X7 M60(i), een lekkere V8 dus.

Of dit allemaal concreet wordt zoals het nu beschreven staat, dat moet blijken zo rond 2026. Maar het is mooi om te zien dat BMW een plan heeft voor Alpina, zo bloedt het merk in ieder geval niet dood.