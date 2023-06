Met het nieuwe Alpina logo kun je je onderscheiden.

Nou dames en heren, hier is het moment. We hebben het nieuwe Alpina logo voor je! Alpina is een beetje een vreemd bedrijf in de automotive industrie. Ja, de auto’s die ze produceren zijn gebaseerd op BMW‘s, maar ze gaan iets verder dan alleen even chippen en verlagen. Dat is namelijk wat wij doen in de Autoblog Garage.

Nee, een Alpina is een BMW die op bijna alle vlakken naar een hoger plan is getild. Dus met meer comfort, vermogen (koppel vooral) en luxe. Maar het is dan weer geen M. Dat is een afdeling van BMW zelf.

Nieuw Alpina logo

Nu is het jullie vast niet ontgaan dat BMW de nieuwe eigenaar zal worden van Alpina in 2025. Althans, de naam Alpina. Het bedrijf in Buchloe zal blijven bestaan, maar daar komen we zo op terug. Voor nu hebben we eerst de nieuwe logo’s van Alpina voor je! Want ja, ook voor Alpina komt er een nieuw logo. Geheel volgens de laatste trend is het logo ultrasimpel, 2D en redelijk herkenbaar.

Wat BMW met Alpina precies gaat doen, is nog niet bekend. De geruchten doen de ronde dat Alpina een special label wordt van BMW. Je hebt al BMW Individual, BMW M, BMW i en dan is er ook BMW Alpina.

Dus er hoeft op zich niet heel erg veel te veranderen, want Alpina’s werden vaak (grotendeels) door BMW gebouwd en het is eigenlijk al een label dat sommige BMW-dealers ook voeren.

En die mensen Buchloe dan?

En wat gaat Alpina dan zelf doen? Nou: die hebben voldoende om handen. Voor Alpina is de toekomst niet per se een mooi iets op automotive gebied. De emissieeisen worden telkens strenger en het is telkens duurder en moeilijker om typegoedkeuring te krijgen voor een auto.

Geen probleem als je 250.000 B-segment hatchbacks en 100.000 PHEV crossovers verkoopt, maar als je een paar duizend hele dikke auto’s op jaarbasis bouwt, wordt het al snel lastig.

Ronal velgen

Alpina gaat zich richten op het verleden. De laatste tijd zijn er al meer en meer onderdelen leverbaar voor oude Alpina’s. Zo zijn de Ronal-velgen van de E30-modellen weer leverbaar.

Alpina zal met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid zich gaan focussen op het in ere herstellen van oude modellen. Een groot gedeelte van de gebouwde Alpina’s rijdt nog gewoon rond. Dus voor de betere projecten kun je alsnog bij Alpina terecht.

Retromodden?

Nu we aan het speculeren zijn, kunnen we ook eventjes dromen. Hoe cool zou het zijn dat het tóch een ’tuner’ wordt. Dus dat je met een nette BMW 540i aan komt rijden en weg kan rijden in een B5 S? Ruf verdient hier tegenwoordig meer geld mee, dan met nieuwe modellen.

Hebben we vertrouwen in Alpina?

En dan als laatste de vraag aan jullie natuurlijk: is dit een slechte ontwikkeling? Volgens sommigen hier op de redactie wel. Alpina zal niet meer worden dan een badge van auto’s die BMW gaat bouwen. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat de afgelopen 10-15 jaar dat eigenlijk ook het geval was.

Vroeger had je nog échte Premium Alpina’s. Auto’s die tot een gedeelte bij BMW gebouwd werden en dan ging Alpina de rest doen, met motoren die met de hand in elkaar geschroefd zijn met nieuwe (betere) onderdelen.

Dus is deze laatste stap van Alpina 2025 een slechte ontwikkeling, of moeten we stappen met purist zijn en gewoon blij zijn dat er nog altijd dikke Alpina’s zullen blijven komen? Laat het weten, in de comments!