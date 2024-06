Weet jij welke voor ons bekende auto dit stiekem is?

Het vergeten hoofdstuk van een auto die maar niet dood wil, die wij maar al te goed kennen.

Een tijdje geleden leek het ondergetekende leuk om eens in het verhaal achter de Peugeot 206 te duiken. Daar rijden namelijk nog erg veel van rond in Nederland, in Frankrijk struikel je er op vrijwel elke straathoek over en dan hebben we het nog niet eens gehad over Iran, waar er enorm veel van rijden. Dit omdat een lokale autofabrikant genaamd Iran Khodro (IKCO) de auto nog lokaal bouwt! In zowel sedan-, hatchback als gemoderniseerde vorm (207i). Om die balans te begrijpen moet je even het eerder gelinkte artikel lezen.

Peugeot 206 SD

Een duik in het archief van IKCO levert een verhaal op dat ook bij de Peugeot 206 hoort, die we de vorige keer even vergeten waren. Dus, bij deze alsnog. Dit verhaal begint bij de Peugeot 206 SD, een sedanversie van de 206. Als je niet bekend bent met de wereld buiten Europa, verrast het bestaan van een Peugeot 206 Sedan je misschien. Wij kregen ‘m namelijk niet, wij moesten het doen met de 206 hatchback (3- en 5-deurs) en SW. In vele andere markten, vooral richting het oosten, kwam Peugeot met een sedanversie van de 206 op de proppen genaamd 206 SD.

Peugeot maakte bij de 206 SD dezelfde ‘fout’ als vele sedans voor groeimarkten. Wij kunnen er als SW (en tegenwoordig crossover/SUV)-land niks bij voorstellen, maar sedans zijn zeer belangrijk in bepaalde grote markten. Zo wordt ook auto’s die eigenlijk als hatchback bedoeld zijn zo goedkoop mogelijk als sedan ontworpen. Wat vrijwel altijd betekent dat de deuren van de hatchback moeten passen in het geheel en de wielbasis ook niet mag veranderen. Dat is vrijwel nooit een goed idee qua design, daar hebben we het al eens over gehad.

Bij de 206 SD betekent het een gekke abrupt aflopende daklijn bij de C-stijl en een veel te lange ‘hangende kont’. Maar goed, als sedanliefhebber maakt het vaak niet uit hoe een sedan eruit ziet, zo lang het maar een sedan is. Ook in Iran is de Peugeot 206 SD een populaire versie van de 206 om een klein broertje te zijn voor de Peugeot PARS, een 405 die tot en met 2022 nog gebouwd werd.

IKCO Runna

We zeiden het al in het eerste artikel over de Peugeot 206: elke 206-versie ‘verraadt’ zijn 206-roots door een motorkap met asymmetrisch geplaatste luchtroosters, spiegels en ‘halve maan’-deurgrepen. Ook de deurpartij is herkenbaar. Omdat er nóg een 206-derivaat is die maar twee van die aspecten heeft, waren we hem stiekem een beetje vergeten. Dus bij deze: er is nóg een Iraanse Peugeot 206, die onder de eigen naam van IKCO wordt verkocht als IKCO Runna.

We moeten het IKCO meegeven: dit keer is de 206 SD iets grondiger gewijzigd. Ten eerste is de Runna er enkel als sedan, geen hatchback. Daarnaast lijkt het alsof het plaatwerk her en der een beetje aangepast is om de proporties te ‘redden’. Toch herken je er van de zijkant, met dank aan de deuren en deurgrepen, nog een 206 in.

Het is IKCO echter gelukt om een auto te bouwen die de 206-basis verhult, want van voren lijkt de Runna totaal niet op de 206. Ook een nieuw dashboard en stuur doen het 206-gevoel laten verdwijnen. Verder is het technisch dus gewoon een 206: het chassis is idem dito, net als de 1.6 en 1.7 liter viercilinder motoren die tot en met een heuse 105 pk geleverd worden. Toe maar.

Wallyscar

Kan het verhaal achter deze flink verbouwde Peugeot 206 nóg gekker? Jazeker! De IKCO Runna wordt nog steeds gebouwd en is al in productie sinds 2010. Twaalf jaar later, in 2022, kocht een merk genaamd Wallyscar de rechten om de IKCO Runna lokaal te bouwen. En wat is lokaal? Tunesië. Ja, de Tunesiërs zijn naar de Iraniërs gestapt om een auto te kunnen bouwen, maar dan wel eentje die gebaseerd is op een model uit 2010, die zijn basis deelt met een Peugeot uit 1998. Toe maar. De Wallys 719 is verder identiek aan de IKCO Runna, behalve dan een anders getekende grille.

Ontworpen door Frankrijk, (te) lang in leven gehouden én flink verbouwd door de Iraniërs en daarna 24 jaar na dato een ideaal recept voor een lokaal gebouwde Tunesische auto. De IKCO Runna is één van die autoverhalen waar het gewoon niet gekker kan. En dat allemaal op basis van onze 206.