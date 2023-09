Manhart doet geen nieuwe, maar een legendarische BMW

Weer eens wat anders. De BMW 2002 tii van Alpina, aangepakt door Manhart.

Vaak pakt Manhart een nieuwe BMW beet. Een M2, een M3 een M5. Noem ze maar op. Dit is iets heel anders. Je kijkt naar een BMW 2002. Een legendarisch model van zichzelf. Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is dat het een door Alpina aangepakte auto betreft.

Het is niet de eerste keer dat Manhart druk is met een klassieker. Onder de benaming Classic Cars divisie pakt de Duitse tuner vaker oudere auto’s aan. Na een Lancia Delta Integrale en BMW M3 (E30) is dit de derde auto die ze doen.

Onder de kap huist een M10 viercilinder met een inhoud van 2000 cc. De mapping van de motor en het verdeelstuk is van Alpina. Manhart is een stapje verder gegaan en heeft een andere luchtfilter, een nieuwe sportuitlaat en een nieuw remsysteem geplaatst. Daarmee gaat de BMW van 130 pk en 178 Nm koppel naar 200 pk en 215 Nm koppel. Waarden die vandaag de dag niet heel veel indruk meer maken, maar het is een mooie vermogenswinst op een klassieker met een atmosferische viercilinder benzinemotor.

Om de rijeigenschappen van de klassieker te verbeteren is een ophanging van KW gemonteerd. De auto staat op een setje 215/40 R16 rubber aan de voorzijde en 225/40 R16 achter. Manhart heeft de belangrijkste zaken ongemoeid gelaten op deze BMW 2002. Bijvoorbeeld de klassieke Alpina-velgen, die zijn gebleven. De tuner kon het dan weer niet laten om spacers te monteren. Het is ze vergeven.