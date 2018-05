Eerste Vrije Training Monaco: Red Bull scoort een 1-2 [updated]

Maar er hangt een klein donker wolkje boven Max' hoofd...

Donderdagochtend, tijd voor de eerste training voor de Grand Prix van Monaco! Ondanks dat de race in het Prinsdom vaak saai is, hangt er een speciaal soort magie om de race heen waardoor je als racefan de gebeurtenissen toch op de voet wil volgen. Het circuit biedt daarnaast ook zo’n speciale uitdaging dat het team dat in de rest van het jaar dominant is, niet altijd de beste is in de krappe straten. We zagen dit al in de dominante periode van Ferrari in het begin van dit millenium. Schumacher won de race in die periode alleen in 2001, nadat de op pole staande Coulthard zijn McLaren liet afslaan voor de formatieronde. Ook Mercedes was de afgelopen jaren zeker niet zo onverslaanbaar als op andere circuits en beschouwt zich dan ook niet als favoriet voor de zege dit weekend. Maar is dat slechts een kwestie van de concurrentie zand in de ogen strooien? VT1 geeft de eerste antwoorden.

De training staat onder andere in het kader van het debuut van Pirelli’s hypersoft band. Deze slof met roze bies bestaat uit extra zacht rubber en is volgens velen de beste band die Pirelli tot nu toe gemaakt heeft. Red Bull heeft vol ingezet op de hypersoft en de meeste sets van alle teams meegebracht. Het is duidelijk: het team zet dit weekend alles op alles voor een overwinning.

Mercedes zet echter de eerste tijden op de klok. Ze zijn nog niet heel scherp, want Sergey Sirotkin duikt al snel onder de tijd van Bottas, die dit weekend met een Mika Hakkinenesque helm rijdt. Even later hangt de Rus zijn Williams echter knullig in de muur aan de binnenkant van het rechte stuk. Hoe dan!?! Hij moet de hele ronde met een gewonde auto terugrijden naar de pits.

Vervolgens schiet Red Bull haar eerste kogels af. Beide coureurs gaan loeisnel. Verstappen is de snelste op de baan, op de voet gevolgd door Hamilton en Ricciardo. Het verschil met Hamilton is echter wel best klein: maar twee tienden van een seconde. Bottas daarentegen volgt op veel grotere afstand, nog achter de Ferrari’s die al bijna een hele seconde toegeven. Maar dan gaat het even mis voor Max. Hij schiet rechtdoor in St. Devote. Op zich niet erg, maar daarna haalt hij zich de woede van de FIA op de hals met deze actie:

Max lijkt zijn auto eerst om te willen gooien, maar besluit dan achteruit te rijden alsof ‘ie een woonerf verlaat op een druilerige zondagochtend. De aanstormende Sebbie reageert adequaat op het voorval, waardoor het er allemaal niet heel spannend uitziet, doch de FIA is desalniettemin aan het onderzoeken of Max niet Artikel 27.3 en 274 van de Sporting Regulations overtreden heeft. As we speak (om 13:00 uur) moet Max zich onder een potentiële (grid)straf uit zien te wurmen bij Charlie Whiting en de zijnen.

Het blokkeren van het voorwiel levert Max Emilian bovendien een flatspot op, waardoor hij naar binnen moet komen en even langs de baan staat. Ricciardo grijpt vervolgens de afwezigheid van Max aan om de snelste tijd van de sessie te rijden. Goed nieuws en slecht nieuws dus voor team Max. Nog meer slecht nieuws was er echter voor Fernando Alonso en Kevin Magnussen: zij missen allebei veel tracktime dankzij technische problemen.

UPDATE: geen straf voor Max! De FIA vindt dat Max andere coureurs niet in gevaar heeft gebracht met zijn move. Het verdict luidt dan ook ‘no further action’.

De Volledige Uitslag

1. Ricciardo (hypersoft)

2. Verstappen (hypersoft)

3. Hamilton (hypersoft)

4. Vettel (hypersoft)

5. Raikkonen (hypersoft)

6. Sainz (hypersoft)

7. Bottas (hypersoft)

8. Perez (hypersoft)

9. Grosjean (hypersoft)

10. Sirotkin (hypersoft)

11. Ocon (hypersoft)

12. Hartley (ultrasoft)

13. Hulkenberg (hypersoft)

14. Gasly (ultrasoft)

15. Vandoorne (hypersoft)

16. leclerc (hypersoft)

17. Alonso (hypersoft)

18. Stroll (hypersoft)

19. Ericsson (hypersoft)

20. Magnussen (ultrasoft)