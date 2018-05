Elon Musk wil dissidente journalisten keihard aanpakken

Hiervoor heeft hij een nieuwe onderneming in gedachten, die hij 'Pravda' wil noemen.

Pravda was tevens de naam van het propaganda blaadje van de Russische communistische partij van 1912 tot 1991 die door moest gaan als een ‘krant’. De term betekent in dat licht bezien ietwat ironisch ‘waarheid’ in het Russisch. Kortom, Elon draait weer een beetje door. Toch is het niet helemaal duidelijk of Musk een grapje maakt met het nieuwe initiatief. Eind vorig jaar heeft Pravda Corp zich namelijk officieel ingeschreven bij de autoriteiten van de Staat Californië. In de applicatie (link) staat Jared Birchall aangeduid als President van het bedrijf, net als bij andere bedrijven van Musk, zoals Neuralink en The Boring Company.

Het idee van het bedrijf is dat journalisten een rating ontvangen van lezers over de waarheidsscore van alle artikelen die ze schrijven. Gedurende een langere periode resulteert dit in een gemiddeld cijfer, die een soort maatstaf moet zijn van hoe vaak een journalist/medium de keiharde waarheid opschrijft en hoe vaak hij/zij/het zich waagt aan schaamteloze clickbait. Wij zien onze perfecte score vast met vertrouwen tegemoet.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Musks klaarblijkelijke hernieuwde interesse in deze onderneming volgt op een recente tsunami van negatieve berichtgeving over Tesla. Elon hekelt onder andere dat elke Tesla-crash de voorpagina’s van internationale media haalt, in tegenstelling tot de tienduizenden andere ongelukken met auto’s van andere merken. Tevens heeft hij het wel gehad met vragen over de productieproblemen van de Model 3 en over de financiële toestand van zijn bedrijf. Je kan je afvragen in hoeverre deze berichtgeving echter ‘onwaar is’, maar Elon is van mening dat er een verkeerd plaatje geschetst wordt van zijn bedrijf.

The holier-than-thou hypocrisy of big media companies who lay claim to the truth, but publish only enough to sugarcoat the lie, is why the public no longer respects them https://t.co/Ay2DwCOMkr — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Journo’s zitten volgens de Muskias namelijk in de tas/tang van Big Oil.

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Dissidenten zijn echter bang dat een site als ‘Pravda’ geen positieve bijdrage zal leveren aan onafhankelijke, eerlijke berichtgeving. Immers kan je direct al enkele manieren verzinnen waarop het systeem gemanipuleerd kan worden. Haters kunnen een journo bijvoorbeeld continu onterecht lage ratings geven. Daarnaast vragen scherpe geesten zich af of het wel een goed idee is dat er nóg een miljardair zich gaat bemoeien met de vrije pers en gaat bepalen wat ‘fake news’ is en wat niet. Maar Musk wijst een vergelijking met een andere fake news-roeptoeter subiet van de hand.

Thought you’d say that. Anytime anyone criticizes the media, the media shrieks “You’re just like Trump!” Why do you think he got elected in the first place? Because no ones believes you any more. You lost your credibility a long time ago. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Vind jij het een puik idee als Elon Tayyip Musk’s volgende onderneming zich vergrijpt aan de media?