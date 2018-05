Tweede vrije training Monaco: Ricciardo fier op kop

Red Bull blijft domineren in het Prinsdom.

Oef, dat was even schrikken vanochtend in de eerste vrije training. Door een knullig momentje leek het even alsof Max een gridstraf kon verwachten, maar het liep met een sisser af. Max kan dus alsnog met frisse moed beginnen aan de tweede sessie op pad naar de overwinning aan de Méditerranée.

Een dekselse putdeksel gooit echter roet in het eten. Zoals we wel vaker gezien hebben is het onding kennelijk losgezogen door de enorme krachten die de downforce van raceauto’s loslaten op het straatoppervlak. Het voorval zorgt voor de nodige vertraging.

Nadat de rode vlag ingetrokken wordt, verloopt de sessie redelijk vlekkeloos. Vettel blokkeert zijn wielen hier en daar, maar het mag geen naam hebben. De enige ‘opschudding’ wordt veroorzaakt door -wie anders dan- Romain Grosjean en Max Verstappen. MV33 probeert RG8 voorbij te laten in de hairpin, maar dat leidt tot een hairy momentje. Grosjean komt lichtjes in aanraking met Max’ voorvleugel. Het is moeilijk te zeggen wie er schuld had aan het incident, maar beide coureurs zitten momenteel niet echt te wachten op dit soort aandacht.

Uiteindelijk voert Ricciardo aan het eind van de sessie net als in VT1 de lijst aan, op de voet gevolgd door teamgenoot Max. De Nederlander geeft twee tienden toe op de Ozzie. Vettel en Hamilton staan beiden ongeveer een halve seconde achter de honingdas.

De volledig uitslag:

1. Ricciardo (hypersoft)

2. Verstappen (hypersoft)

3. Vettel (hypersoft)

4. Hamilton (hypersoft)

5. Raikkonen (hypersoft)

6. Bottas (hypersoft)

7. Hulkenberg (hypersoft)

8. Vandoorne (hypersoft)

9. Alonso (hypersoft)

10. Sainz (hypersoft)

11. Hartley (hypersoft)

12. Perez (hypersoft)

13. Ocon (hypersoft)

14. Gasly (hypersoft)

15. Sirotkin (hypersoft)

16. Magnussen (hypersoft)

17. Leclerc (hypersoft)

18. Grosjean (hypersoft)

19. Stroll (hypersoft)

20. Ericsson (hypersoft)