De Volvo XC40 blijkt een belachelijk succes te zijn

Verrassing?

SUV’s en crossovers zijn heet, vooral als ze wat kleiner zijn. Volvo is ook heet, iedereen wil er tegenwoordig een hebben. Één plus één is doorgaans twee, dus eigenlijk mag het geen verrassing heten dat Volvo’s XC40 (rijtest) een schot in de roos is. Toch is Volvo kennelijk overrompeld door de mate van het succes, want het schroeft noodgedwongen de productie op om te kunnen voldoen aan de vraag.

De Zweden hebben al 80.000 orders binnengekregen voor de Europese Auto van het Jaar. Zowel de noeste arbeiders in het Chinese Luqiao als die in het Belgische Gent moeten zodoende extra aan de bak om de compacte SUV op het CMA platform in groten getale uit de grond stampen. En daar houdt de goednieuwsshow nog niet op voor Li Shufu en zijn ondergeschikten. Volvo wil namelijk nog meer modellen gaan bouwen op het CMA-platform om de markt nog beter te kunnen bedienen. CEO Håkan Samuelsson is in zijn nopjes met het succes:

The XC40’s success has surpassed even our highest expectations. The small SUV segment is the fastest-growing segment in the industry now, and with these additional CMA-based models we expect to benefit further from that growth.

Waar we precies aan moeten denken bij de term ‘nieuwe modellen’ houdt Volvo nog onder de pet. De Zwenezen willen alleen maar kwijt dat worden géén conventionele hatchbacks worden, maar (ten dele) wel EV’s. Word jij al entousiast?