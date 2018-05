Mercedes reist met angst en beven af naar Monaco

Max Verstappen daarentegen sleept alvast het mes.

En wel het exemplaar dat hij tijdens de race tussen zijn tanden steekt, opdat hij als een warm mes door de boter kan snijden. Althans, dat zou natuurlijk mooi zijn om te zien, maar laten we eerlijk zijn: in Monaco worden de meeste races gewonnen vanaf pole position zonder iemand in te halen op zondag.

Gelukkig denkt Max te weten dat hij in Monaco de beste kans van het jaar heeft om die pole position daadwerkelijk te pakken, zo laat de dit lange weekend in Zandvoort scheurende Nederlander optekenen bij de media. Mocht MV33 het huzarenstukje flikken dan wordt hij de jongste polesitter ooit in de F1. Er zit echter ook op die medialle een keerzijde: als het inderdaad zijn enige kans is dit jaar blijkt te zijn en hij pakt ‘m níet, dan moet hij dit record definitief afstaan aan Vettel. Bij de start van volgend seizoen is Max Emilian namelijk al ouder dan Vettel was op het moment dat de laatste zijn eerste pole pakte, in de Toro Rosso voor de Grand Prix van Italië in 2008. Yep, de tijd gaat hard, zelfs voor VER.

Enfin, als we Mercedes’ Toto Wolff mogen geloven, dan hoeft Max in het Prinsdom alleen af te rekenen met de Ferrari’s en zijn teamgenoot Ricciardo om de pole veilig te stellen. Wolff ziet namelijk niet bepaald een glansrol weggelegd voor zijn eigen team in de glitterende straten van het belastingparadijs. Vorig jaar kwam het team namelijk niet verder dan een vierde plaats voor Bottas en een zevende voor Hamilton. De latere wereldkampioen kwalificeerde zich zelfs slechts als veertiende voor de race. Het was een weekend waarin de ‘diva’ haar nukken toonde. Hoewel de driepuntige ster uiteraard haar best gaat doen om dat dit jaar te veranderen, lijkt Toto er bijna bizar weinig vertrouwen in te hebben dat dit ook daadwerkelijk lukt:

It’s very difficult to undo the DNA of a car, and Monaco, Budapest, Singapore, were all tracks where we underperformed – underperformed a lot – last year. It’s a great challenge for us to come back this year, tame the ‘diva’ – it’s not a diva this year, actually, she’s behaving better-. But it’s a difficult one. Why our car doesn’t like to be quick around the corners in Monaco, we haven’t found out yet.

Kortom, eigenlijk is het gewoon kat in het bakkie voor Max. Alleen nog even afrekenen met de viervoudig kampioen, de polesitter van vorig jaar (Kimi) en de polesitter van 2016 (Ricciardo). Easy game.