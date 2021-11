Eigenaar gestolen Ferrari 512TR vist opnieuw achter het net

De eigenaar van een Ferrari 512TR die werd gestolen terwijl hij bij Kroymans in consignatie stond, krijgt de deksel opnieuw op zijn neus.

We schreven er een paar maanden geleden ook al over, een Ferrari 512TR die werd gestolen uit een parkeergarage in Maastricht. Het prachtblad Quote had toen uitgevogeld dat de beste man naar zijn centen kon fluiten.

Hij vond dat de firma Kroymans zijn auto beter had moeten beveiligen, maar de rechter ging daar niet in mee. Reden genoeg voor de -ongetwijfeld teleurgestelde- eigenaar om in hoger beroep te gaan.

Hoe zat het ook alweer precies?

Het kan gebeuren dat je niet meer precies weet hoe het verhaal nou helemaal ging. Daarom een kleine opfrissing van het geheugen. Een gefortuneerde klant van Kroymans had een Ferrari F12 gekocht. Die kostte hem 240.000 euro, maar een groot gedeelte van dat geld zou uit de opbrengst van de inruil komen.

De klant had namelijk een Ferrari 512TR in de aanbieding. Voor 185.000 wilde hij er best vanaf. Feit is alleen dat Kroymans en de klant er niet uitkwamen. Hij vroeg teveel, of Kroymans bood te weinig. Kan allebei.

Daarom kwamen ze tot overeenstemming dat Kroymans de 512TR dan maar voor hem zou verkopen, tegen een klein percentage van de opbrengst. Om de auto wat onder de aandacht te brengen, werd hij meegenomen naar Interclassics in Maastricht. En daar werd hij op een onbewaakt moment uit de parkeergarage gestolen.

Helaas voor de eigenaar had hij de auto flink onderverzekerd. Omdat hij er naar eigen zeggen vrijwel nooit in reed, had hij de verzekerde waarde na de eerste taxatie 6 jaar eerder nooit laten verhogen. Uiteindelijk keerde de verzekering daarom slechts 85.000 euro uit voor de 512TR.

Daarop volgden de nodige rechtszaken

De eigenaar vond dat Kroymans moest opdraaien voor de ton die hij misliep. Hij was van mening dat de autodealer verantwoordelijk was. Kroymans was het daar niet mee eens en de rechter gaf het bedrijf gelijk. Dus werd er hoger beroep aangetekend.

Maar het verweer van Kroymans was beter dan de claim van de eigenaar. De dealer zei namelijk:

We hebben uitdrukkelijk besproken dat er geen tenaamstellingwijziging zou plaatsvinden en dat hij de auto afdoende verzekerd moest houden. Ik herinner mij nog vaag dat hij in dat gesprek vroeg voor wie de schade is als de boel hier in de brand vliegt. Ik heb toen gezegd dat die schade voor hem zou zijn. Dat valt niet onder onze verzekering”.

Het Hof besloot hierop dat de Ferrari 512TR toch echt in consignatie was gegeven en dat de eigenaar derhalve verantwoordelijk is en blijft voor de verzekering. Zaak gesloten. Voor de eigenaar van de 512TR zijn de druiven extra zuur. Niet alleen kan hij fluiten naar de ton die hij is misgelopen, ook moet hij ruim 20.000 euro ophoesten aan proceskosten.

Daarom een bindende tip; als jij je auto om wat voor reden dan ook in consignatie geeft, zorg dat je je zaakjes op orde hebt. Anders kan het wel eens een heel duur geintje voor je worden.