Nieuwe MINI! En dit zijn ze nog meer van plan

MINI is ook niet gek en ziet wat de klanten willen. Daarom zal de nieuwe MINI niet radicaal anders zijn.

Never change a winning team. Een bekend, maar o zo belangrijk gezegde. Als iets goed iets, ga je er niet te veel aan veranderen. De nieuwste generatie Renault Clio heeft qua uiterlijk bijvoorbeeld veel overeenkomsten met zijn voorganger. Omdat die voorganger verschrikkelijk goed verkocht. MINI lijkt hetzelfde te gaan doen met de nieuwe hatchback die voor 2023 op de agenda staat.

Nieuwe MINI in 2023

De Britse autofabrikant heeft een heel epistel gedeeld over de toekomst van het merk. De belangrijkste nieuwtjes delen we uiteraard met jullie lieve lezers. Zo blijft de MINI hatchback in 2023 gewoon een driedeurs model. Zijn vorm blijft behouden. Tevens is er keuze uit verbrandingsmotoren en een elektrische variant of varianten. De productie van het model zal plaatsvinden in Oxford. Niet bij VDL Nedcar, mocht je dat misschien gedacht hebben. In 2025 volgt de Cabrio van het nieuwe model.

MINI in China

Om de marktpositie in China te vergroten heeft de Britse autobouwer een plan bedacht. Er staan twee nieuwe, compacte elektrische modellen op het programma. Deze zullen in China worden geproduceerd. Het merk heeft een joint venture met Great Wall Motors. Vermoedelijk worden die modellen een zeer compacte auto en een wat grotere crossover.

Dat het om twee elektrische modellen gaat is geen toeval. MINI wil dat 50 procent van de verkopen in 2027 een elektrische auto betreft. Om dat te kunnen bereiken heb je wel genoeg EV’s in je gamma nodig.

Overig nieuws

Dan het nieuws in het kort, zouden ze bij het achtuur journaal zeggen. MINI heeft officieel bekendgemaakt dat John Cooper Works gecombineerd zal worden met elektrische auto’s. Details zijn daar nog niet over bekendgemaakt.

Verder verschijnt eveneens in 2023 de opvolger van de huidige MINI Countryman. Ook deze krijgt zowel een geëlektrificeerde aandrijving als een verbrandingsmotor. De nieuwe Countryman zal worden geproduceerd in de BMW Group fabriek in Leipzig. Een primeur, niet eerder werd een MINI in Duitsland gebouwd.