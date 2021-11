Auto met Tesla power haalt ruim 574 kilometer per uur

Een recordje in Amerika. Een auto met Tesla power rijdt daar gewoon even bijna 600 kilometer per uur. Hoe dan?

Dat elektrische auto’s razendsnel (kunnen) zijn, hoeven we niemand meer te vertellen. We hebben er artikelen genoeg over geschreven in elk geval. Maar het record dat een stel Amerikanen neerzette met hun elektrische auto is wel heel bizar.

Het lukte de waaghalzen namelijk om op de zoutvlakte van Bonneville een topsnelheid te bereiken van 357 mijl per uur, oftewel 574,5 kilometer per uur. En dat met de power van Tesla. Knap.

Twee aangepaste Tesla motoren

Het gaat vanzelfsprekend niet om een gewone auto, maar om een voertuig op 4 wielen dat special is ontwikkeld voor extreem hoge snelheden. Onder de lange kap vinden we twee motoren van Tesla, gewoon uit de Model S. Weliswaar flink aangepast, maar toch.

De motoren worden gevoed door 1152 prismatische batterijen en geheel volgens de laatste klimaattrends worden die opgeladen met zonne-energie. En voor alle fossielen die de brandstof het liefste zien als zichzelf (fossiel dus, ik leg hem even uit), je kan dus flink doorkachelen met de energie van de zon.

Geen officieel wereldrecord

Al gaat de ‘Little Giant’, zoals de auto is genoemd, extreem hard met zijn Tesla power, hij heeft geen officieel record neergezet, al reed hij bijna 20 kilometer harder dan het vorige record. Daarvoor moet je namelijk je topsnelheid halen in twee tegengestelde richtingen en dat binnen een uur.

Aan het eerste gegeven voldeed het team, meteen gemiddelde snelheid van 353 mijl per uur, aan het tweede helaas niet. De tweede ‘high speed run’ met Tesla power werd namelijk 24 uur later gereden. Maar goed, al komt de rit niet in het Guiness Book of Records, het is wél een nieuw Amerikaans record. En een opmaat voor de toekomst.

Het team dat deze prestatie heeft neergezet zegt namelijk iet meer te dromen van een elektrische auto die 400 mijl (ruim 640 km/u) kan halen, maar zeker te weten dat het haalbaar is. We zijn benieuwd.

Wil je zien hoe 574 kilometer per uur met Tesla power eruit ziet? Dat zie je hieronder!

Met dank aan Flyerbunch voor de tip!