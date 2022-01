Dit is de goedkoopste Ferrari van Marktplaats

Sommige mensen hebben misschien redenen om snel aan een betaalbare Ferrari komen. Dat treft, wij hebben de goedkoopste van Marktplaats gevonden.

Normaal gesproken is monteur bij een bedrijf als Kroymans een droombaan voor de techneut die van auto’s houdt. Lekker sleutelen aan de Italiaanse raspaardjes die je Ferrari wel mag noemen. En het leukste is dat je na dat sleutelen ook even een stukje in zo’n wagen moet rijden.

Soms heb je echt mazzel als je aan een Ferrari hebt gewerkt. Als het een Enzo is bijvoorbeeld en je toch echt even moet uitzoeken of er geen rammeltjes en piepjes meer te horen zijn. Inderdaad, normaal gesproken een droombaan. Totdat je op een natte januarimorgen de Amsterdamse Straatweg te Baarn opdraait.

Helaas crashte hij niet de goedkoopste Ferrari

Precies. We weten allemaal waar ik het over heb. De arme drommel van een monteur die daar afgelopen dinsdag een Ferrari Enzo met een waarde van zo’n 3 miljoen om een paar bomen vouwde. Hoe je droom kan veranderen in een nachtmerrie. Vreselijk

Het belangrijkste is dat de monteur niet ernstig gewond raakte natuurlijk. En die auto kan ook weer gemaakt worden. Probleem opgelost, zou je denken. Maar het zou ook kunnen dat Kroymans een speciale clausule in het contract heeft staan voor monteurs die in een Ferrari stappen.

Dat als ze er eentje platrijden, ze zelf voor een andere vervangende Ferrari moeten zorgen bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen natuurlijk.

Autoblog schiet te hulp!

Mocht dit nu zo zijn, dan hebben wij wel een idee voor deze monteur. We hebben gezocht op de goedkoopste Ferrari van Marktplaats en wat bleek? Hij had dezelfde kleur als die gecrashte Enzo. Dat treft alvast.

Verder zou je als je je ogen in heeeeeeel kleine spleetjes knijpt, kunnen zeggen dat het exemplaar van Marktplaats en de Enzo een beetje op elkaar lijken. Dus, ik zou de gok gewoon wagen als ik de monteur was, misschien merken ze het verschil niet.

Koop jij deze Ferrari nou niet joh

Mocht je nou willen weten om wat voor auto het gaat, de goedkoopste Ferrari van Marktplaats is een Mondial uit 1982 met bijna 80.000 op de teller en geïmporteerd uit Zwitserland, in het scharlaken rood. Hij heeft een 3 liter V8 en levert 215 pk. Je pikt hem al op voor 35.500 euro’s.

Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij als Autobloglezer nu deze kans voor de arme monteur wegneemt, dus jij moet hem niet gaan kopen. Dat moet hij doen. Afgesproken?

Fijn. Zo helpen wij elkaar een beetje.