Rolls-Royce Boat Tail is speelgoed voor de allerrijksten - Autoblog.nl

De nieuwe Rolls-Royce Boat Tail is een rijdend statement van de Britten uit Goodwood. Dit is de betekenis van dit aparte model.

Rolls-Royce ademt personalisatie. Het Britse automerk gaat daarin heel ver. Klanten krijgen niet alleen keuzevrijheid in kleuren, maar ook in de gebruikte materialen. Maar alles heeft zo zijn beperkingen. Op wat andere velgen na, kon je maar weinig personaliseren aan een Rolls-Royce als je iets anders met het uiterlijk van plas was. Daar komt nu verandering in.

Bij Rolls-Royce krijgen ze natuurlijk ook mee wat anderen zoal doen. Denk aan de custom Wraith van Jon Olsson in 2017, of de unieke Silver Spectre Shooting Brake gemaakt door de Nederlandse ontwerper Niels van Roij. Normaal gesproken weigerde Rolls-Royce het mes te zetten in een eigen creatie, ook al had je daar miljoenen euro’s voor over. Daar komt nu verandering in.

Rolls-Royce Boat Tail

Jazeker, dat lees je goed. Rolls-Royce gaat ook het mes zetten in de koets als de klant daarom vraagt. Als voorbeeld presenteren ze de Rolls-Royce Boat Tail. Deze auto gaat zo verkocht worden en er worden er drie stuks van gemaakt. De Britten willen ermee laten zien wat er zoal mogelijk is. Zoals de naam al doet vermoeden is het een combinatie tussen een boot en een auto.

Kortom, heb je nog wat miljoenen te verslinden en wil je iets unieks. Bel de dames en heren in Goodwood op voor iets unieks. Ik kan nu al niet wachten op de eerste Rolls-Royce met een tiny house erbovenop gebouwd.