Met deze bodykit komt je Tesla verder

Rek de actieradius van je Tesla verder op met deze bodykit. Minder luchtweerstand en je Model 3 of Model Y ziet er ook nog eens dikker uit.

De jongens en meisjes van Aerodynamic Development Race Optimization (Adro) hebben hun hersens gepijnigd op de Tesla Model 3 en Model Y. Adro heeft een Tesla bodykit ontwikkeld die de luchtweerstand van de Model Y zo’n 4,4 procent verminderd en voor de Model 3 met zo’n 3,2 procent.

Koolstofvezel

Daar profiteer je qua actieradius natuurlijk alleen van als er niet teveel gewicht bijkomt. Daarom is er gekozen voor lichtgewicht carbon. De voorlip, twee sideskirts, een diffuser en een spoiler zijn allemaal geproduceerd van dit lichte materiaal. Het bedrijf claimt niet alleen minder luchtweerstand, maar ook een beter rijgedrag en een betere acceleratie.

De focus van Adro ligt zowel bij uiterlijk als bij het verbeteren van de prestaties van de auto. Zeker bij elektrische auto’s is efficiëntie natuurlijk erg belangrijk. Daarom kiest het bedrijf voor licht en duurzaam gemaakt koolstofvezel om de luchtweerstand zoveel mogelijk te verbeteren zonder het gewicht van de auto al teveel op te voeren.

Tesla bodykit of volledige auto

Aanschaffen van de Tesla bodykit kan los. Pre-orders worden aangenomen voor 5.500 dollar (dik 5.100 euro). Of ze hem er voor dat geld ook op zetten is niet helemaal duidelijk. Wil je daar zeker van zijn, kun je ook gewoon meteen een volledig aangepaste Tesla Model Y bestellen voor 68.490 dollar (dik 64 duizend euro) of een Tesla model 3 voor 52.490 dollar (bijna 50 duizend euro). Over hoeveel extra actieradius de bodykits echt opleveren doet Adro geen uitspraken, hangt natuurlijk ook af van van je rijstijl, omstandigheden enzovoort. Hoe dan ook knapt je Tesla er wel van op.