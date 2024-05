Eindelijk: een Stellantis cross-over met een USP

De Avenger is nu ook te krijgen als heuse vierwielaandrijver. Daarmee kun je gewoon door een plas water rijden alsof het niks is.

Het onderwerp is al vaak behandeld hier: eenheidsworst binnen Stellantis. Zo hebben ze bijvoorbeeld zes cross-overs met dezelfde techniek, in hetzelfde segment. Toch begint er nu iets meer onderscheid te komen. Van de 600e komt er bijvoorbeeld binnenkort een hete Abarth-versie. En Jeep komt met een vierwielaangedreven cross-over.

Avenger 4xe

Het enige wat de Avenger tot nu toe een Jeep maakte was het logo en de grille. Maar nu wordt de Avenger eindelijk een echte Jeep, want ze lanceren de Avenger 4xe. Die heeft vierwielaandrijving, waar de andere cross-overs van Stellantis dat NIET hebben. De Avenger heeft dus eindelijk een USP.

Nu denk je: vierwielaandrijving op een EV is niet zo bijzonder, toch? Het gaat hier echter niet om de EV. En de Avenger 4xe is ook geen plug-in hybrid, zoals de Wrangler 4xe. In plaats daarvan is het gewoon een mild hybrid, met de welbekende 136 pk benzinemotor. Deze krijgt hulp van twee 28 pk sterke elektromotoren, voor elke as een.

Slimme vierwielaandrijving

De Avenger 4xe heeft ‘slimme vierwielaandrijving’, oftewel hij is niet vierwielaangedreven als het niet nodig is. Tot 30 km/u is ‘ie altijd vierwielaangedreven, tussen de 30 en 90 km/u alleen als het nodig is en boven de 90 km/u worden puur de voorwielen aangedreven. Dit ter bevordering van het verbruik.

De vierwielaandrijving is niet het enige verschil met een normale Avenger. De Avenger 4xe heeft ook een ander onderstel, met multilink achterwielophanging. De bodemvrijheid is met 210 millimeter toegenomen. Om te benadrukken dat de Avenger 4xe een echte off-roader is, heeft de auto een dakrails, een sleepoog aan de achterkant en een extra robuuste voorbumper.

Uitdagende terreinen

Volgens Jeep kunnen “de meest uitdagende terreinen met vertrouwen worden doorkruist.” Je hebt dus geen Wrangler meer nodig, als jachtopziener in de Rocky Mountains kun je nu gewoon een Avenger 4xe bestellen.

Oké, we zullen verder niet flauw doen: kudos voor Jeep dat ze hun best doen om een eigen draai aan te geven aan het thema Stellantis cross-over. Een Nederlandse prijs kunnen we helaas nog niet vermelden, maar weet dat de Avenger 4xe vanaf het vierde kwartaal te bestellen is.