Jeep kondigt komst 600 pk Wagoneer S aan

De komst van de Jeep Wagoneer S met 600 pk is officieel.

Is natuurlijk allemaal leuk en aardig die volledig elektrische Avenger, maar wij -petrolheads met haast- wachten op het echte vuurwerk. Dat komt aardig in de buurt met de volledig elektrische Jeep Wagoneer S.

De Wagoneer gaat inderdaad straks door het leven als volledig elektrisch model. Dit iconische model van Jeep wacht een toekomst vol snelheid, want de Amerikanen pakken lekker uit. Het voorlopige topmodel is de Jeep Wagoneer S, middels een teaser heeft het merk de komst van deze EV formeel aangekondigd.

Daarmee zijn ook de eerste specificaties vrijgegeven van het ding. Jeep spreekt over 600 pk en een acceleratie naar 60 mph in ongeveer 3,5 seconden. Daarmee is het veilig om te zeggen dat de Wagoneer S het sprintje naar de honderd in minder dan vier tellen kan voltooien. Das gewoon rap.

Verdere details over de aandrijflijn, modelvarianten, accucapaciteit en what not volgen in een later stadium. Het is voor nu een aankondiging met Jeep dat de Wagoneer S een spectaculaire 4×4 gaat worden en onderweg is.

Nu zijn er al genoeg elektrische SUV’s, maar EV’s met goede offroad capaciteiten zijn schaars. Mercedes werkt aan een volledig elektrische G-klasse. De Range Rover Electric komt er ook aan. Dit zijn echter twee luxe offroaders met vaak een stevig prijskaartje. De Jeep Wagoneer S kun je zien als een offroad elektrische 4×4 met een schappelijker prijskaartje. Een volledig elektrische aandrijflijn in plaats van een 5.7 V8 kan deze EV allicht ook interessant voor onze markt maken.