Dit is de opvolger van de Mercedes SLR Stirling Moss

Mercedes presenteert in Monaco een gloednieuwe speedster: de Mercedes-AMG PureSpeed!

De dak- en voorruitloze SLR Stirling Moss uit 2009 was een hommage aan het verleden, maar het was óók een auto die zijn tijd ver vooruit was. In recente jaren kwamen namelijk ook Ferrari, McLaren, Aston Martin en Lamborghini met dergelijke speedsters op de proppen. Het lijkt een onzinnig concept, maar er is dus markt voor deze auto’s.

Mercedes besloot dat het daarom weer tijd is voor een nieuwe sportauto zonder dak en voorruit. Een (indirecte) opvolger van de SLR Stirling Moss dus. In Monaco hebben ze vandaag het doek getrokken van de Mercedes-AMG PureSpeed, in het bijzijn van Sire Lewis Hamilton en George Russell. Het is nog een concept car, maar daar blijft het niet bij. Er komt een productieversie van.

De koplampen en achterlichten verraden waar we mee te maken hebben: een SL die ontdaan is van zijn dak en voorruit. Helaas vond Mercedes het nodig om voor de veiligheid een lelijke stang te plaatsen die tussen de bestuurder en de passagier loopt. Allemaal daarom is deze Mercedes-AMG PureSpeed al een stuk minder fraai dan de SLR Stirling Moss.

Het lijkt erop dat Mercedes deze oplossing heeft afgekeken van de Bussink Speed Legend, de AMG GT zonder dak. Die had namelijk vrijwel dezelfde stang. Ze noemen het zelf echter een Halo, geïnspireerd op de Formule 1. Dat klinkt natuurlijk goed.

De afwezigheid van een dak is niet het enige verschil met een normale SL. De PureSpeed heeft bumpers en sideskirts die geïnspireerd zijn op de AMG One. Dit past natuurlijk bij het racethema van deze auto.

Net als de Stirling Moss heeft de AMG PureSpeed twee ‘bulten’ achter de hoofden van de inzittenden, geïnspireerd op de 300 SLR. De rode kleur en het nummer 10 zijn op hun beurt weer een verwijzing naar de Mercedes die in 1924 de Targa Florio won.

Over de aandrijflijn wordt nog met geen woord gerept. Misschien wordt het wel een viercilinder, je weet het niet bij Mercedes… Daarvoor moeten we nog even tot volgend jaar wachten. Dan zal de productieversie verschijnen, die uiteraard gelimiteerd is. Dit wordt het eerste model in de langverwachte Mythos-reeks van Mercedes, een nieuwe serie überexclusieve modellen.