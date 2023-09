Jeep Avenger blijkt toch een succesnummer

Kijk nou, men loopt aardig warm voor de Jeep Avenger. Zie jij hem ook verschijnen in het straatbeeld?

Sommige auto’s hebben een plaats en een tijd. Voor Jeep is die plaats de VS en de tijd een aantal jaar geleden. Dus een Jeep Wrangler, al dan niet als hybride, in Europa aanbieden kan niet echt rekenen op een groot succes.

Jeep in Europa

Toch is Jeep in Europa niet zo kansloos als je denkt. Denk maar aan het relatieve succes van de Renegade die alweer een goed aantal jaar onder ons is. Je kan eindeloze discussies voeren over hoe het niet een ‘echte’ Jeep is (de basis is van Fiat, 4×4 is optioneel en echt een keiharde offroader is het niet), maar het zorgde er mede voor dat Jeep in Europa aardig wat auto’s kon slijten.

Jeep Avenger

Datzelfde lijkt nu een beetje te gebeuren met Jeeps nieuwe telg, de Avenger. Ja, het is een wat generieke crossover met een Jeep-grilla. Ja, de basis is het STLA-platform van Stellantis waar je ook de Peugeot e-2008 en Opel Mokka Electric op vindt. Ja, offroaden met de Avenger lijkt ons geen briljant idee. Maar maakt het uit? Qua crossover-hype komt de Avenger precies op het juiste moment in precies het juiste segment. Kan ook deze auto Jeep weer een succesje opleveren in Europa?

Orders

Nou, het lijkt de goede kant op te gaan met de Jeep Avenger. Volgens Automotive News Europe staan er al 40.000 orders open voor de Jeep Avenger. Ook zijn er al 18.000 exemplaren geleverd door Europa en daarvan is 31 procent de volledig elektrische versie. In augustus was het aandeel elektrische Avengers 58 procent. Men loopt dus aardig warm voor de kleine SUV.

Acceleratie

Jeep rolt de Avenger uit in steeds meer landen en dus lijkt het balletje te gaan rollen. Des te meer landen, des te meer registraties, zo veel lijkt logisch. Op zich is de Avenger ook aardig competitief geprijsd. 550 km rijbereik, een 156 pk sterke e-motor (enkel op de voorwielen helaas) en dat voor alles vanaf 39.500 euro. Je kan dus ook een benzine-versie krijgen voor 33.850 euro, dan krijg je de welbekende 1.2 PureTech motor van Stellantis. Dan valt de meerprijs voor de EV toch mee.

Jeep lijkt dus een schot in de roos te hebben, maar de Avenger heeft nog een lange weg te gaan. Hopelijk zorgt dit ervoor dat het merk kan goedpraten dat ze de Wrangler verkopen. Dan kan je die ook nog eens kopen als deze op de tweedehands markt komen.