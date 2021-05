Eindelijk! Er komt een Smart waar je als Nederlander in past - Autoblog.nl

Oké, in de Crossblade past je ook als Nederlander, maar die tellen we even niet mee. Het gaat nu om een elektrische SUV van Smart.

Met alleen een A-segmentertje het hoofd boven water houden is verdraaid lastig als automerk. Toch is dat wat Smart momenteel doet. Het merk heeft nu echter ook het licht gezien (als een van de allerlaatste merken): ze komen met een SUV.

Het idee van een Smart SUV is niet nieuw. Integendeel, Smart was in 2005 al van plan met een SUV te komen, de Formore. Die zou zijn platform moeten delen met de (toen nog niet onthulde) Mercedes GLK. Dat is er alleen nooit van gekomen. Sterker nog: de conceptversie is niet eens onthuld.

Nu komt Smart eindelijk alsnog met een SUV, om precies te zijn een elektrische SUV . Dat wisten we al, want Smart maakt dit nieuws in december al wereldkundig. Nu hebben we echter meer info en we krijgen alvast een glimp van het uiterlijk te zien.

De grote vraag is: blijft het een Smart? Volgens Gordon Wagener, hoofdontwerper van Daimler, wel. De SUV wordt super-compact van buiten en ruim vanbinnen als we hem moeten geloven. Dat zal best zo zijn, maar een kleine SUV is nog steeds een grote Smart. Voordeel is dat je er nu ook in past als je een uit de kluiten gewassen Nederlander bent die groot is geworden met pindakaas.

Voor de nieuwe SUV slaat Smart de handen ineen met de Chinezen. Hiervoor heeft Mercedes in december 2019 een joint-venture opgericht met Geely, het moedermerk van onder meer Volvo. De nieuwe Smart komt op het SEA (Sustainable Experience Architecture) platform van Geely te staan.

Smart introduceert voor de gelegenheid ook een nieuwe designtaal. De eerste beelden krijgen we nu voorgeschoteld, zoals je ziet. De elektrische SUV van Smart krijgt een soort zwevend dak á la Opel Adam. Er zullen straks dus ongetwijfeld allemaal kekke twotone-kleurstellingen te kiezen zijn. En dat is wat je wilt als je een Smart koopt.

De hippe elektrische SUV van Smart zal tijdens de IAA in conceptvorm onthuld worden. Dit Duitse feestje gaat in september gevierd worden. Deze keer niet in Frankfurt, maar in München. Bij Smart interesseert ze het waarschijnlijk vrij weinig. Voor hen is Frankfurt en München net zo ver.