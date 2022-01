In memoriam: Smart ForFour

De Smart ForFour zal niet meer terugkeren.

Het is eigenlijk heel erg vreemd en welhaast ironisch dat een merk een als Smart de grootst mogelijke moeite heeft gehad om relevant te zijn. Zie het als rijdende broccoli, iedereen weet dat het goed voor je is, maar mensen willen graag een rijdende bitterbal.

Vergeeft u ons de matige analogie. We moesten er simpelweg aan denken toen we te horen kregen dat de Smart ForFour helaas is heengegaan. Jazeker, we hadden laatst een overzichtje van modellen die niet terugkeren in 2022 en de Smart ForFour hoort daar sinds kort ook in te staan.

De Smart ForFour is van origine een Nederlandse auto. De eerste generatie (de W454) ging in productie in 2004. De ForFour liep van de band in Born, samen met de Mitsubishi Colt waar deze op was gebaseerd. Dat model faalde jammerlijk en al snel stopte Mercedes de productie: in 2006 was het alweer voorbij met de pret. Speciale vermelding voor de Brabus-uitvoering met 200 pk. Dat is namelijk een leuke vergeten Hot Hatch.

Smart ForFour Brabus ’05

De naam ForFour keerde vervolgens terug in 2014 met de ‘W453’-generatie. Deze ontwikkelde Smart in samenwerking met Renault. Bijzonder was dat het nu geen reguliere voorwielaandrijver was met dwarsgeplaatste motor. Nee, de motor ligt namelijk op de achteras die de achterwielen aandrijft.

Smart ForFour Edition One (W453) ’14

Inderdaad, dat is net als de Smart ForTwo. Ook bijzonder is dat de Tridion-veiligheidskooi ook op de ForFour aanwezig is. In dat licht bezien is het nu een ‘echte’ Smart. Er komen ook modellen met Brabus-sportpakket:

Smart ForFour Brabus Sports Package (W453) ’16

Elektrische Smart ForFour

Aanvankelijk is de vierdeurs Smart leverbaar met verbrandingsmotoren (allemaal op benzine). In 2017 voegt Smart de ‘Electric Drive’ aan het gamma toe. Die wordt in 2019 omgedoopt to ForFour EQ. Het is dan de enige vierdeurs Smart die je kunt krijgen, een benzine-versie is niet meer mogelijk.

Smart ForFour Electric Drive (W453) ’17

In 2020 krijgt het model nog een facelift. Met name de neus is strakgetrokken, waardoor de auto er iets moderner uitziet. Heel lang konden we niet van het model genieten, want in december 2020 rolden de laatste exemplaren van de band. Er zijn nieuwe exemplaren te krijgen die vanuit voorraad geleverd kunnen worden.

Smaart EQ ForFour Passion (W453) ’20

Smart heeft aangekondigd een joint venture te zullen starten met Geely. Waarschijnlijk dat daar nu alle aandacht, tijd en moeite aan besteed wordt. Overigens blijft de tweedeurs Smart ForTwo en de Renault Twingo nog wel eventjes in productie.

Via: Electrive.