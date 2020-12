Maar natuurlijk: Smart kondigt SUV aan - Autoblog.nl

Het merk van de kleine stadsauto’s gaat het hogerop zoeken. Ook Smart gaat aan de SUV.

Een merk als MINI is natuurlijk allang geen Mini meer. Die hoop is opgegeven sinds het automerk in handen is van BMW. Bij Smart maken ze nog wel echt kleine auto’s. Ook an die gedachte lijkt een einde te komen, want Smart heeft de komst van een SUV bekendgemaakt.

Smart en een SUV

De aankondiging komt van niemand minder dan Daniel Lescow. Hij is topman binnen de afdeling verkoop bij Smart Automobile. In een post op Linkedin (dat is zeg maar een sociaal platform om je altijd heel interessant voor te doen) geeft de topman tekst en uitleg. Zo gaat het een volledig elektrische SUV worden. Geen verrassing, want het was al bekend dat Smart volledig elektrisch zou gaan. Een SUV is dan weer wel een surprise.

Joint venture

De ontwikkeling is in handen van Mercedes-Benz en Geely. Smart is immers een entiteit van deze joint venture. Het beste van beide bedrijven op het gebied van design en technische ontwikkeling moet uiteindelijk in deze SUV gepropt gaan worden. De Smart SUV zal zowel in China als in Europa verkocht gaan worden, zo laat Lescow weten.

Voor nu hebben we alleen een kale body als enige blik op de SUV van Smart. De komende weken en maanden zegt Lescow meer bekend te zullen maken over dit project.