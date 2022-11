Perez buigt voor Max Verstappen

Sergio Perez is ook na de race in Brazilië de ideale teamgenoot.

Op z’n zachtst gezegd heeft Max Verstappen zich afgelopen Formule 1 weekend niet van zijn mooiste kant laten zien. De Nederlander heeft een enorme lading stront over zich heen gekregen de afgelopen dagen. Zijn positie niet willen afstaan aan Perez zet je toch aan het denken: heeft Verstappen de verhoudingen met Sergio verkloot? Zo ver lijkt het niet te komen.

Nog diezelfde zondagavond is er een gesprek geweest tussen Red Bull, Max Verstappen en Sergio Perez. Dat heeft de Mexicaanse coureur bekendgemaakt via Twitter. In zijn eigen woorden zegt Checo dat het incident achter hem ligt. De 32-jarige coureur kiest duidelijk eieren voor zijn geld. In plaats van de confrontatie opzoeken kiest Perez voor de verstandigste oplossing: handjes schudden en door.

Daarnaast zegt Checo dat de kwestie intern blijft. Kortom, wat er zich echt heeft afgespeeld afgelopen weekend zullen we voorlopig niet te weten komen. Misschien over een jaar of 30 in een documentaire als beide coureurs met pensioen zijn en er dan wat over willen zeggen. Weet u nog, Brazilië 2022?

Met Max en het team is alles besproken en het blijft intern, dit ligt achter ons en we gaan verder werken als het geweldige team dat we tot nu toe zijn geweest. Sergio Perez, kan altijd nog kiezen voor een carrière in de politiek

Door te zeggen dat het incident achter hem ligt buigt Perez in zekere zin wel voor Max Verstappen. Maar misschien is dat ook niet zo gek. Hij snapt zelf ook wel geen pepernoot op te schieten door de confrontatie op te zoeken. Bovendien staat hij met deze nederige houding boven Max Verstappen, moreel gezien. Geen wereldkampioen Formule 1, maar wel wereldkampioen beste teamgenoot deze Sergio Perez.