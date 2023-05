Einstein sluit alle tunnels af in de A29

En dat zorgt ervoor dat de A29 en de wegen eromheen één groot verkeersinfarct zijn geworden. Heb jij weer.

Het is meivakantie. Dat betekent dat veel mensen even ons regenachtige kikkerlandje zijn ontvlucht, op zoek naar zonniger oorden. Lekker op een terrasje zitten, op het strand liggen, misschien zelfs een plonsje in de zee.

Maar ook even niet werken, geen gezeur aan je hoofd van je baas en al helemaal niet in de file staan. Ja, dat hebben ze goed bekeken. Helaas is er ook altijd een groep die niet met vakantie is en gewoon de snelweg op is gegaan. En op de A29 is dat drama.

Einstein sluit tunnels af in de A29

Kijk, dat er onderhoud moet worden gepleegd aan de snelwegen, is evident. En al helemaal aan de tunnels die ze in die wegen hebben aangelegd. Zo ook de Heinenoordtunnel in de A17. En dat onderhoud is nu aan de gang.

Alleen heeft de dienstdoende Einstein van Rijkswaterstaat besloten om álle tunnelbuizen tegelijk af te sluiten en dat zorgt voor enorme files op de A29. En met enorme files bedoelen we ook echt enorme files, je staat er makkelijk meer dan een uur stil.

Je wil voorbeelden? Dan krijg jij voorbeelden.

Het AD heeft het voor ons opgetekend. Een ritje van Rotterdam-IJsselmonde naar Piershil dat afgelopen vrijdag ‘slechts’ 27 minuten duurde, stond gisterochtend voor 56 minuten in de boeken voor wie gebruikmaakte van de veerdienst Hekelingen-Nieuw-Beijerland. En ruim een uur voor wie omreed via de Kiltunnel.

Maar da’s nog niet alles, het stond in de Hoeksche Waard vooral vast op de dijken en de rotonde bij Maasdam voor verkeer uit Strijen. De ergste vertraging op de aansluitende N217 staan tussen Maasdam en ‘s-Gravendeel, waar langzaam verkeer geen parallelweg heeft.

Om het feestje compleet te maken, zijn ook meerdere sluiproutes in de Hoeksche Waard dicht, wat de doorstroom niet bepaald verder helpt.

Rijkswaterstaat: het is JOUW schuld

En wie is nou de schuldige aan deze enorme files op de A29 en omstreken? Nou, volgens Rijkswaterstaat is het de schuld van de automobilist. Die had er niet moeten gaan rijden. Simpel zat, probleem opgelost.

Maar goed, daar heb jij als automobilist natuurlijk niks aan. Het beste dat je kunt doen als je er toch langs moet is accepteren dat je er ruim een uur langer over doet. En onthouden dat het volgende week weer -voor even- voorbij is met deze ellende.

Dan sta je weer gewoon in de normale woon-werk file…