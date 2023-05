Deze classic Defender is gloednieuw en echt door Land Rover gebouwd

Dat is wel iets wat je wil hebben, toch? Een classic Defender die gloednieuw is én door Land Rover gebouwd.

Als we het over iconische auto’s hebben, mogen een paar modellen niet ontbreken. De kever, de eend, de Mini en natuurlijk de enige echte Land Rover Defender. En dan niet de nieuwe, maar het origineel. Meerdere decennia in productie geweest en nog altijd cooler dan veel mensen aankunnen.

Maar het kan natuurlijk altijd nóg cooler en die auto behandelen we vandaag. De Land Rover CLASSIC DEFENDER WORKS V8 ISLAY EDITION. In hoofdletters, want dat doet de fabrikant zelf ook. En wie zijn wij dan om dat niet na te doen.

Deze nieuwe classic Defender is gloednieuw

De Classic Defender Works V8 Islay Edition is de eerste Works V8 van Land Rover Classic, voorzien van een heritage-thema en unieke uitvoering. Aldus Land Rover. Maar waarom heet deze uitvoering zo?

Nou, dat vertelt Land Rover je graag zelf even. Komt ie.

Geïnspireerd door de Land Rover Series IIa uit 1965 van Spencer Wilks, één van de oprichters van Land Rover, en door het beste van het Isle of Islay in Schotland

uit 1965 van Spencer Wilks, één van de oprichters van Land Rover, en door het beste van het Isle of Islay in Schotland Unieke uitvoering dankzij de carrosseriekleur Heritage Grey, het dak in Limestone en bijpassende robuuste stalen wielen. De stoelbekleding in leder omvat unieke details in tweed geweven door de Islay Woollen Mill

Dikke motor jonguh

En dan hetgeen deze Land Rover nóg dikker maakt dan alleen het geniale uiterlijk; de motor. Dat is namelijk een 5.0 liter V8 met 405 pk. En gemaakt door de fabrikant, dus als het goed is blijft hij heel.

Om de krachten goed op de weg te worden -vanzelfsprekend- alle vier de wielen aangedreven. Maar niet voordat de tandwielen van de 8-traps automaat van ZF hun werk hebben gedaan. Met andere woorden, een klassiek uiterlijk met moderne techniek.

Als je hem wil hebben, moet je even bellen met Land Rover. De Defender wordt namelijk alleen op afspraak voor je gemaakt. Wat hij moet kosten is niet bekend, maar reken op een paar ton. Zonder belastingen.

Maar dan ben je wel de allercoolste van het schoolplein. Want niemand anders heeft zo’n Defender.