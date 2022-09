Audi A7 botst met grote biem op Rijksweg A35

.

De opengeklapte vleugel op deze Audi A7 kon niet voorkomen dat de auto een grote biem heeft gemaakt.

We zien vaak ongelukken op vochtige, koude dagen, maar ook op een fraaie dag als vandaag kan het noodlot toeslaan. Vandaag blijkt dat uit deze Audi A7, waar niet veel van over is na een crash op de Rijksweg A35. Het ongeluk gebeurde al vanochtend vroeg om half zes. Zo’n zeldzaam tijdstip waarbij het zeker op zondag zelfs in Nederland doorgaans niet erg druk is op de wegen.

Toch is het fout gegaan tussen twee weggebruikers. De Audi is naar verluidt in contact gekomen met een bestelbus die een forse aanhanger met zich meetrok. Tijdens het ongeval is de aanhanger losgeraakt van de bus en over de kop geslagen. De Audi is duidelijk ook niet zonder kleerscheuren ontsnapt aan de clash. En waar we dit soort berichten doorgaans kunnen afsluiten met ‘iedereen is oké’, zijn de bestuurder en bijrijder van de Audi naar het ziekenhuis gebracht met flinke verwondingen. De andere twee inzittenden en de twee mensen in het busje kwamen gelukkig wel met de schrik vrij.

Het ongeluk zorgde ook voor een enorme ravage op de weg. Er moet behoorlijk wat geweld zijn losgekomen bij de klap, gezien ook de schade aan de vangrail en dergelijke. Pas in de middag kon de weg weer opengesteld worden voor andere weggebruikers. De politie heeft een helikopter ingezet om overzichtsfoto’s van het gebied te maken. Deze worden volgens de NOS gebruikt voor onderzoek.