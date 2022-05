Zware ochtendspits door twee zieke mensen

Oké. Die personeelstekorten lopen nu echt uit de klauwen. Zuid-Holland heeft een zware ochtendspits omdat de Ketheltunnel dicht is.

In de categorie dit verzin je niet. Toen Bert vertelde aan Koen bij de koffie dat hij onvervangbaar was meende hij het echt. Alle gekheid op een stokje. De puinhoop aan ochtendspits vanochtend in Zuid-Holland heeft wel een heel bijzondere reden.

De Ketheltunnel op de A4 brengt het verkeer in richting van Rotterdam of naar Den Haag. Het ligt er maar net aan welke kant je op moet. Vanmorgen kon je in elk geval via de tunnel geen enkele kant op.

Rijkswaterstaat moest de Ketheltunnel noodgedwongen sluiten vanwege twee ziekmeldingen.

Twee medewerkers hadden zich vanmorgen ziekgemeld bij hun werkgever. Rijkswaterstaat heeft door personeelstekorten geen vervanging om de dienst meteen over te nemen. Er zat niets anders op dan de tunnel te sluiten voor al het verkeer in beide richtingen.

Het resultaat is dat het verkeer omgeleid dient te worden over de A13 en A20. Resultaat: een puinhoop aan ochtendspits in Zuid-Holland vanmorgen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de tunnel om 09:00 weer open kan. Ze moesten even op zoek naar alternatieve medewerkers, maar hebben die blijkbaar toch gevonden. Gelukkig maar.

Het is tamelijk bizar dat het functioneren van zo’n belangrijke verkeerstunnel zo fragiel is door een ziektesituatie van twee medewerkers.

Vanwege de veiligheid is er dag en nacht een tunneloperator aanwezig op de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat om de Ketheltunnel in de gaten te houden. Als er geen ogen gericht zijn op de tunnel, dient deze gesloten te worden.

Door personeelstekorten moest Rijkswaterstaat noodgedwongen deze beslissing vanmorgen nemen. De betreffende medewerkers die nu ziek op bed liggen zullen ook wel raar naar het nieuws kijken deze ochtend..

Beeld: Google Streetview