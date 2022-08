De horror: bij deze tunnels sta je het vaakst stil

Voor, of in een tunnel, stil op de weg staan in je auto. Voor veel mensen een verschrikking. Bij deze tunnels sta je menigmaal stil.

Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland, daar sta je pas lang stil. Ja, zeker in vakantietijd klopt dit. Maar onze eigen tunnels kunnen er ook wat van. Dat gebeurt best wel vaak. Afgelopen jaar moesten ze honderden keren afgesloten worden, voornamelijk door te hoge vrachtwagens.

Bij deze tunnels sta je stil

Vrachtwagens die te hoog zijn leveren natuurlijk problemen op. Rijden ze de tunnel in, dan zorgen ze voor schade. En voor een gevaarlijke situatie, je zou er maar achter rijden op een motor. Gelukkig zijn er allerlei systemen die dit moeten voorkomen. Als een systeem een te hoge vrachtwagen detecteert, dan wordt de tunnel gelijk afgesloten. Dan sta jij erachter in de file en dat kan best lang duren.

De tunnel die het vaakst werd afgesloten is de Drechttunnel, deze ligt tussen Zwijndrecht en Dordrecht (A16). Het aantal afsluitingen is schokkend hoog, namelijk 1185 keer. Dit is een toename met verleden jaar, toen ging de tunnel 797 keer dicht. De andere tunnels betreffen:

Velsertunnel met 690 afsluitingen;

Coentunnel met 657 afsluitingen;

Noordtunnel met 495 afsluitingen.

Te hoog

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat legt aan de Telegraaf uit hoe het komt.

De stremmingen voor de tunnels worden voornamelijk veroorzaakt door vrachtwagens of trucks die te hoog beladen zijn.

De wettelijke norm voor de hoogte van een vrachtwagen is vier meter en dat is de norm die in heel Europa van toepassing is. De eerder genoemde systemen meten dus de wettelijke norm. Nou ja, dat zouden ze moeten doen.

Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland heeft daar twijfels over. Zij zeggen dat het niet altijd de fout is van de chauffeur van de vrachtwagen. De software van de hoogtedetectoren zou te scherp afgesteld zijn. Hierdoor gaat de tunnel dicht, terwijl de vrachtwagen helemaal niet te hoog is. Gevolg is en blijft dat wij kunnen aansluiten in een file.