Den Haag geeft het slechte voorbeeld

Er zijn anno 2022 grote verschillen merkbaar met betrekking tot de verkeersdrukte. Regio Den Haag is het slechte jongetje van de klas.

De één heeft elke dag ontzettend veel last van files. De ander kan fluitend naar zijn of haar werk rijden zonder oponthoud. In de periode voor corona was het overal wel druk op de weg. Het beeld is nu heel anders. Den Haag is de hotspot van drukte en ellende, zo blijkt uit de cijfers.

Verkeersdrukte 2022 vs 2019

Niet de stand zelf, maar de regio Den Haag-Rotterdam is ontzettend druk. Uit cijfers van Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) blijkt dat het op de snelwegen deze maand zelfs drukker is dan in 2019. Dat was het drukste jaar ooit op de Nederlandse wegen. Daarna kwam de pandemie. De A4 en A20 zijn plekken waar je het vaakst in de drukte staat.

Opmerkelijk genoeg speelt de drukte met name zich in deze regio af. In de rest van Nederland is de verkeersdrukte nog niet op het niveau van 2019. Den Haag geeft blijkbaar het slechte voorbeeld. Werken Nederlanders in de rest van het land nog wel volop thuis, of op andere tijden?

Op de A4 is het doordeweeks 8 procent drukker in vergelijking met 2019. Van rust in andere delen in het land kun je nu ook weer niet spreken. Zo is het in de weekenden gewoon druk op de Nederlandse snelwegen. Soms zelfs drukker dan in 2019. Op de A12 is het in het weekend maar liefst 20 procent drukker dan drie jaar geleden.

En dan is het nu nog een periode van rustig weer. De echte drukte komt in het najaar. Met veel regen, kou en ijzel zijn files een absolute garantie. (via Omroep West)