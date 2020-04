Elektrische auto’s: 100.000 in Nederland

Wat doet de verkoop van EV’s dit jaar?

Elektrische auto’s zijn vooral populair onder de zakelijke rijders. De overheid maakt het voor de leaserijder aantrekkelijk door lagere bijtelling. En daar zijn wij Nederlanders dan weer erg gevoelig voor. Vorig jaar werden er nog meer dan 60.000 elektrische auto’s verkocht . Het totaal aantal elektrische auto’s in Nederland ging begin 2020 al over de honderdduizend.

Zakelijke rijders

Maar liefst 80% van de EV’s in Nederland zijn auto’s van de zaak. Ondanks dat de bijtelling dit jaar van 4 procent verhoogd werd naar 8, scheelt het nog enorm met 22 procent. Ons Nederlandse kenmerk ‘zuinig’ kwam in december 2019 nog even naar voren. In december was er volgens onderzoekers namelijk een piek te zien in de verkoop van volledig elektrische auto’s in Nederland. Waarschijnlijk het gevolg van de minder gunstige bijtelling die eraan zat te komen. Er werden 22.900 auto’s afgeleverd en dat is meer dan in de vijf voorafgaande maanden. Modellen onder de 50.000 waren het populairst in 2019. Als een EV meer duurder is moet over het gedeelte boven de 50.000 euro bijtelling van 22% betaald worden.

Dit jaar

Autobedrijven hebben het momenteel zwaar, de autoverkopen zijn met 60% gedaald. Toch werden er het eerste kwartaal ruim 8.000 elektrische auto’s verkocht. In januari werden er 1.903 EV’s verkocht en in februari waren dat er nog 2.835. Vorige maand steeg het aantal verkochte elektrische auto’s in ons land naar 3.938.

Als we het eerste kwartaal van vorig jaar bekijken zien we dat er 8.614 elektrische auto’s in Nederland werden verkocht. Dit jaar zijn dat er 8.676. De verkoop van elektrische auto’s gaat dus vooralsnog even goed als vorig jaar.

Subsidie particulieren

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) kwam met een subsidie voor elektrische auto’s voor particulieren. Bij een gebruikte auto kun je 2.000 euro subsidie krijgen en bij een nieuwe loopt dit bedrag op tot 4.000 euro. Er zijn wel wat eisen. Zo moet de actieradius minimaal 120 kilometer bedragen. Het complete bedrag ontvang je alleen als je een aangeschafte auto 3 jaar blijft rijden en een private lease auto 4 jaar.

Eind mei of begin juni wordt de regeling definitief vastgesteld. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf juli. Zouden de verkoopcijfers van elektrische auto’s in Nederland vanaf 1 juli flink gaan stijgen?

Bron: CBS / Fotocredit: CARSOFNL