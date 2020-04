Man krijgt boete voor rit van 270km tijdens corona

Om even weg te zijn van zijn vrouw, legitieme reden?

Ieder land gaat anders met de corona maatregelen om. In Nederland hebben we nu een maand een intelligente lockdown en geloven we in de 1,5 meter afstand. Als we de Noordzee oversteken en gaan kijken bij onze westerburen zien we een complete lockdown. Alleen essentiële reizen zijn toegestaan. Helaas valt daar het vluchten van de vrouw en kinderen daar niet onder.

In Engeland worden bestuurders door de politie gecontroleerd. Zij moeten een geldige reden hebben om onderweg te zijn. Zo mag je nog wel onderweg zijn om eten te kopen, te sporten, naar de dokter te gaan of medicijnen te halen. Ook zorg verlenen aan iemand die dat nodig heeft is nog toegestaan en werken mits dat niet thuis kan. De Britse politie heeft het vast minder druk dan normaal, nu er weinig verkeer op de weg is. Tijd over om de opvallende zaken via Twitter met ons te delen dus!

Autorijden tijdens corona

Velen van ons zullen het paasweekend hebben aangegrepen om een lekker rondje te rijden. In Engeland is zoiets niet vanzelfsprekend. Op de A30 bij Launceston werd een man in een X5 aangehouden. Hij was namelijk een ‘ommetje’ aan het maken van 270 kilometer. Reden: meneer wilde even weg van zijn vrouw en kinderen. Op 24 maart kondigde Johnson de lockdown voor het Verenigd Koninkrijk aan. Als je al drie weken met je vrouw en drie kinderen zit opgesloten zouden wij deze reden als legitiem kunnen bestempelen. De Britse politie dacht er anders over en slingerde de BMW-rijder op de bon.

Taking your BMW out for a spin on a 170 mile round trip to have a break from the wife and three kids is also not an essential journey! The roads are much quieter but there are still people who don't get it. Driver reported on the A30 near Launceston. 6648 pic.twitter.com/wkatvjHMQj — Alliance Roads Policing📱+🚗=❌ (@RoadPolAlliance) April 12, 2020

Varen tijdens corona net zo erg als rijden?

Het goede weer tijdens het paasweekend nodigde natuurlijk ook uit om een rondje te gaan varen. In Nederland werd alleen toezicht gehouden op het aantal personen in de boot. Varen is nog wel toegestaan als de corona maatregelen in acht genomen worden. Met een beetje creativiteit kom je eind, want autorijden en varen combineren bleek ook mogelijk.

In Engeland probeerde iemand zijn net aangeschafte boot op te halen aan de andere kant van het land. Deze bestuurder ging het autorijden combineren met de boot minder goed af. Hij kreeg pech en werd door de politie op de bon geslingerd omdat hij een niet-essentiële rit aan het maken was.

Driving across the county (and then breaking down on a hill) to collect the second hand boat you just bought is not an essential journey either. Driver reported near Bodmin. 6648 pic.twitter.com/hYX1Z39Pl9 — Alliance Roads Policing📱+🚗=❌ (@RoadPolAlliance) April 12, 2020

Paasweekend

In het Verenigd Koninkrijk had de politie het maar druk met alle overtreders. Zo werd ook vrachtwagen aan de kant gezet die een aantal motoren ging ophalen. In Nederland werd er vooral gehandhaafd op drukke plaatsen.

Keuren jullie het ontvluchten van vrouw en kinderen goed?