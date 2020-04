BMW X8 M vastgelegd

Een M-versie van de duurste BMW ooit.

Haal even opgelucht adem, bovenstaande foto is een uitvergroot exemplaar van de X6. De BMW X8 M is namelijk alleen op papier vastgelegd. We weten al een tijdje dat de BMW X8 eraan zit te komen. De geruchtenmolen draaide overuren want er zou ook een M-versie van de X8 komen. Nu BMW in de Duitse database voor patenten en merken de naam X8 M heeft vastgelegd lijkt dit bevestigd. Bayerische Motoren Werke heeft de BMW X8 M vorige maand bij DPMA geregistreerd.

Vermoedelijk zal de X8 de fabriekscodering G09 krijgen. G07 was de fabrieksnaam voor de X7 en de iX-3 ging er met G08 vandoor. De coupe-SUV zal naar verluidt in drie varianten op de markt komen. De X8 zou zomaar eens de de eerste M Performance hybride kunnen worden. In 2018 liet BMW M-verkoopmanager Peter Quintus al los dat er over drie tot vier jaar geëlektrificeerde M-modellen zouden kunnen volgen. De high-performance versie van de X8 zou de naam BMW X8 M45e gaan dragen.

Onder de kap van de X8 wordt een vernieuwde 4,4 liter V8 verwacht. In combinatie met het hybride systeem van de BMW X8 M zal het systeemvermogen uitkomen op 700 pk. Wij zijn benieuwd naar de 0-100 tijd en het gewicht van deze coupe-SUV. De X8 zal niet op zijn voorgangers uit de X-serie gaan lijken. De X8 zal eigen vormen aannemen en een nieuw grille krijgen. Ook de afwerking zal van het hoogste niveau zijn bij het duurste model BMW. Vanwege zijn coupe-model kiest BMW voor 2 losse zitplaatsen achterin.

De BMW X8 zal volgens de geruchten de duurste BMW worden. Natuurlijk zijn er duurdere uitvoeringen van een 5-serie of een M3. De instapprijs voor een BMW zonder M-badge is nog nooit zo hoog geweest als die van de X8 gaat worden. De instapprijs is volgens BMWBlog 120.000 euro. Tel daar voor Nederland nog maar enkele duizenden euro’s BPM bij op. Voor de M-badge op de kofferklep mag je 60.000 euro meer aftikken. Het blijft zoals gezegd nog bij geruchten maar de registratie van de BMW X8 M is opmerkelijk.

bron: BMWblog.com