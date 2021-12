Echt stilte in je elektrische auto met nieuwe Goodyear band?

Het is lekker stil aan boord van een elektrische auto, maar alsnog hoor je vaak afrolgeluiden. Goodyear probeert dat met de ElectricDrive GT te doorbreken.

In een auto met verbrandingsmotor hoor je, tenzij je in een Rolls-Royce zit, de verbrandingsmotor. Dat is anders met een elektrische auto. Maar helemaal stil is het niet. Door het ontbreken van een conventionele motor merk je andere geluiden op. Met name het afrolgeluid van de banden is een dingetje bij elektrische auto’s.

Waarom? Elektrische auto’s zijn over het algemeen zwaar. En hebben daardoor brede banden nodig. Die brede banden maken weer geluid. Afhankelijk van hoe goed de isolatie is aan boord van je EV hoor je dus het afrolgeluid in de cabine. Goodyear zegt met de sportieve ElectricDrive GT band korte metten te maken met irritante geluiden. De all season band is aangekondigd voor de Noord-Amerikaanse markt en speciaal ontwikkeld voor elektrische auto’s.

Het is fijn dat bandenfabrikanten, of het nu Goodyear is of een ander merk, nadenken over nieuwe toepassingen. Zeker in combinatie met slecht wegdek kan het afrolgeluid van de banden behoorlijk aanwezig zijn en bij een EV let je daar gewoon wat meer op dan normaal. Dat de bandenindustrie dus bezig is met het ontwikkelen van extra stille banden voor de elektrische auto is alleen maar mooi meegenomen. Tot die tijd zet je Spotify maar gewoon wat harder met je favoriete muziek. Ook geen straf toch?