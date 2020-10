Elektrische auto's populairder dan diesel? - Autoblog.nl

Is het moment daar? Dat de elektrische auto populairder is dan de diesel?

Elektrische auto’s waren vroeger iets waarom we konden lachen. Iemand op geitenwollen sokken die voor veel te veel geld een Peugeot 106 Electrique ging rijden. Of 10 jaar later een Peugeot i0n.

De tijd gaat echter snel. Sinds Tesla zijn elektrische auto’s heel erg cool. Met name onder de mensen die normaliter niets met auto’s hebben, vinden Tesla’s juist heel erg gaaf. Ze zijn laag, breed en heel erg snel. Omdat Tesla het elektrisch rijden salonfähig heeft gemaakt, kunnen andere merken óók hun elektrische waar aan de straatstenen kwijt. Oh, en een beetje druk van diverse overheden helpt ook. zo blijkt.

Diesels minder populair dan elektrische auto

Nu zijn we aanbeland op een belangrijk punt. Auto’s met een dieselmotor zijn telkens minder populair. Ze zijn duurder, worden zwaarder belast en hebben een slecht imago. Echter, auto’s op benzine én diesel zijn beide op hun retour, zo laat Jato Dynamics weten aan Autocar. September 2020 was namelijk de eerste maand dat de diesel het onderspit moest delven ten opzichte van de elektrische auto!

Eh? Klopt dat wel. Nee, niet helemaal. Het is namelijk hoe je de term ‘elektrisch’ interpreteert. In dit geval gaat het om ‘electrified‘, dus geëlektrificeerd. Daar vallen ook hybrides en PHEV’s onder. Simpelweg omdat de autolobby dat voor elkaar heeft gekregen. Als reden wordt overigens duidelijk aangeven dat het komt door overheids beslissingen en incentives voor bestuurders van EV’s.

Aandeel EV’s groter in categorie

Waarom maken we hier dan melding van? Hybrides zijn toch al een tijdje populair? Dat klopt, maar het aandeel aan elektrische auto’s in deze categorie is erg groot. Als het gaat om het populairste merk qua geëlektrificeerde auto’s, dan staat Toyota bovenaan en Volkswagen is tweede.

Tesla Model 3

De meest populaire elektrische auto is de Tesla Model 3. Daarvan werden er 15.787 van verkocht afgelopen maand. De Renault Zoe staat tweede en op drie vinden we de nieuwe elektrische auto van Volkswagen: de ID3. De populairste PHEV was de Mercedes-Benz A-Klasse, die drie keer minder goed verkocht dan de Tesla Model 3. De best verkochte auto van Europa is nog altijd de Volkswagen Golf.