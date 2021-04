Tesla levert enorme berg auto's af in Q1 2021 - Autoblog.nl

Q1 2021 was Tesla gunstig gezind.

Tegen de verwachting van sommigen in heeft Tesla in Q1 2021 wederom een enorme berg auto’s afgeleverd. De consensus van analisten was dat Tesla ongeveer 168.000 auto’s zou afleveren in de eerste drie maanden van het jaar. In realiteit zijn dat er echter een kleine 185.000 geworden. Dat zijn er een paar duizend meer dan in Q4 van 2020. Daar dat Tesla’s beste kwartaal ooit was qua afleveringen, hebben ze nu dus weer een nieuw record te pakken.

Het nieuwe record is tot stand gekomen ondanks het feit dat de fabriek in Freemont een tijdje stil lag. Tevens zijn er na januari geen Model S-en en Model X-en meer gebouwd. Tesla’s opper-bleppers krijgen immers een facelift. Er zijn echter nog geen gelifte topmodellen afgeleverd aan klanten. De groei komt daarmee volledig op het conto van de Model 3 en Model Y. Tesla is begrijpelijkerwijs in haar nopjes met de gang van zaken:

In the first quarter, we produced just over 180,000 vehicles and delivered nearly 185,000 vehicles. We are encouraged by the strong reception of the Model Y in China and are quickly progressing to full production capacity. The new Model S and Model X have also been exceptionally well received, with the new equipment installed and tested in Q1 and we are in the early stages of ramping production. Tesla, jubelt van geluk

Omdat het resultaat zoals gezegd beter is dan velen hadden verwacht, speculeert men nu al over wat Tesla’s beurskoers nu gaat doen. Het nieuws brak toen de beurs al gesloten was vanwege Pasen. Fansla’s met aandelen hopen op een dikke plus, maar het is maar net hoe de markt dit nieuws utlegt. De afzet betekent een enorme stijging van 110 procent ten opzichte van Q1 2020. Tegelijkertijd is het ten opzichte van Q4 2020 slechts een stijging van twee procent. Omdat TSLA gewaardeerd is op basis van verwachte hypergrowth, zou de reactie dus ook wel eens tegen kunnen vallen. We gaan het zien…