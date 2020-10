Autoblog goes electric: Beschikbaarheid 2020 - Autoblog.nl

Het wordt weer die tijd van het jaar. Is er nog iets beschikbaar voordat we van 8 naar 12% bijtelling gaan? Wouter zocht het uit.

Nog in 2020 een EV rijden met lage bijtelling?

Natuurlijk gaat vanaf januari de bijtelling weer omhoog. Daar schreven we natuurlijk al een artikel over: Bijtellingsregels in 2020 en 2021. Maar als we de highlights even kort terughalen voordat we kijken naar de beschikbaarheid in 2020 voor dat je geconfronteerd wordt met de 2021 bijtelling.

De bijtelling op een volledig elektrische auto gaat van 8% over de eerste € 45.000 (fiscale waarde) in 2020 naar 12% over de eerste € 40.000 in 2021. Dus in de bijtelling scheelt het zeker wanneer je zakelijk een (lease)auto gaat rijden die geregistreerd is VOOR 1 januari 2021.

Het is helaas niet altijd zo dat je dan vandaag kunt besluiten en morgen kunt rijden. Tenminste: dat geldt zeker niet voor alle modellen. De Polestar 2 is natuurlijk een populair model nu maar dat kan je eigenlijk wel vergeten, om er daar nog eentje van te vinden voor levering in 2020.

Wat heeft Mobility Service nog in voorraad?

Mobility Service is één van de grootste ev leasemaatschappijen in Nederland en ze gaven ons een inkijkje in wat ZIJ nog kunnen leveren.

Alledrie de onderstaande opties kun je blind kiezen. Want de EV techniek staat op een hoog peil. De actieradius van alledrie is boven de 400km (soms zelf 500km). Allemaal hebben ze een goede snellaadmogelijkheid.

Je kunt er dus eigenlijk niet mis mee schieten. We kunnen ons echter voorstellen dat de vormgeving je doet besluiten om de ene boven de andere te verkiezen. Los van de leaseprijs natuurlijk. Want daar zitten ook duidelijke verschillen tussen.

Tesla Model 3 :

: Hyundai Kona :

: Kia e-Niro:

De hele voorraad aan direct leverbare EV’s in 2020 vind je op de website van Mobility Service: Zakelijkelektrischleasen.nl. Dus wil je weten wat de beschikbaarheid in 2020 is qua ev bijtelling, check de website.