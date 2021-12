Nederlander gepakt met 213 km/u in dikke BMW

Altijd rustige rijders, die BMW-mensen. Deze Nederlander werd gepakt met 213 km/u…

Audi en BMW-rijders hebben een niet al te beste naam. In veel gevallen heerst er een soort superioriteitssyndroom waardoor ze zich onoverwinnelijk achten. Het is een merk dat net zoveel tegenstanders als liefhebbers lijkt te hebben.

In principe is het natuurlijk gerommel in de marge. Het is dik en Duits en daar hebben mensen een bepaald gevoel bij. Wat als een paal boven water staat is dat de dikkere versies bijzonder rap en capabel zijn. Terwijl iedereen met 103,5 km/u op de snelweg tokkelt, kunnen sommige BMW’s met gemak het dubbele doen

Nederlander gepakt met 213 km/u

Dat is precies wat er gebeurd is met deze Nederlandse BMW-bestuurder. Naast het feit dat onze hoofdredacteur met een nieuwe type 5 Serie Touring door Frankrijk reed, was er nóg een Nederlander die dat deed, zij het op een hogere snelheid. Hij werd namelijk in de kraag gevat met 213 km/u waar je 110 km/u mocht. Dat meldt de Gendarmerie van Meurthe-et-Moselle.

Dat niet alleen, de omstandigheden lieten het totaal niet toe. Het weer is in Frankrijk net zo lekker als hier op het moment: veel regen en wind. Motoragenten hielden de bijzondere gehaaste BMW bestuurder aan. Ze waren zo vriendelijk om een correctie door te voeren. Daardoor was de snelheid uiteindelijk 202 km/u, alsnog 92 km/u te hard.

Consequenties

De consequenties zijn best pittig. De Nederlandse bestuurder van de dikke BMW heeft een rijverbod voor Frankrijk gekregen. Daarnaast moest hij 750 euro betalen als voorschot op de nog hogere snelheidsboete die de Nederlander tegemoet kan zien. De rechter gaat nu beslissen hoe hoog de boete moet worden.

Via: AD.nl.

Fotocredit: Gendarmerie Meurthe-et-Moselle.