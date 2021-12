Opel Astra Stationwagon maakt crossovers overbodig

De nieuwe Opel Astra Stationwagon doet precies wat je ervan mag verwachten.

Nog niet zo heel erg lang geleden was de Opel Astra een enorme familie aan modellen. Je kon kiezen uit een driedeurs hatchback, vijfdeurs hatchback, vierdeurs sedan, vijfdeurs stationwagon, tweedeurs coupé én tweedeurs cabriolet. Die tijden zijn voorgoed voorbij bij Opel (en andere merken). Uit kostenbesparingen en worden alleen nog maar de hardlopers geleverd.

In dit geval betekent dat er een vijfdeurs Opel Astra hatchback is en dat het nu tijd is voor de Opel Astra Stationwagon. Het moment is nu eindelijk aangebroken dat Opel de extra praktische Astra onthult. Qua looks is het uiteraard geen verrassing. De voorkant is identiek aan de vijfdeurs, compleet met Vizor-grill en de kenmerkende vouw in de motorkap.

Opel Astra Stationwagon

Aan de achterkant zijn de verschillen te zien en te bemerken. De daklijn loopt verder door. De Astra is niet alleen langer (4,64 meter), maar heeft ook een grotere wielbasis (2,73 meter). Nu we toch met cijfers bezig zijn: de Opel Astra Stationwagon heeft een laadvolume van 604 liter, met de bank plat is dat zelfs 1.634 liter. Die cijfers zijn overigens nagenoeg identiek aan die van de Peugeot 308 SW, met wie de Opel Astra zijn techniek deelt.

Bovenstaande cijfers voor de bagageruimte gelden alleen als je kiest voor een reguliere benzine-versie. De Opel Astra Stationwagon met plug-in hybride aandrijving heeft vanwege de accu’s iets minder laadruimte. 548 liter met de bank omhoog en 1.574 liter met de bank plat. Je kunt de banken in 40:20:40 inklappen, altijd handig. Waarom heb je nu nog een crossover nodig? De Opel Crossland en Grandland zijn minder ruim.

Motoren

Over motoren gesproken, het grote genieten begint met en 1.2 driecilinder motor die 110 pk en 205 Nm levert. Een stapje hoger staat dezelfde motor, maar dan met 130 pk en 230 Nm. Dieselen kan ook, er is namelijk een 1.5 viercilinder met 130 pk en 300 Nm.

Wil je de krachtigste motor in de Opel Astra Stationwagon, dan moet je kiezen voor de plug-in hybride. De meest eenvoudige versie heeft 180 pk en 360 Nm. Een stapje hoger staat een variant met 225 pk. Standaard heeft de Astra een hangeschakelde zesbak, de sterkere versies (waaronder de PHEV’s) hebben een achttraps automaat.

Qua uitvoeringen zal verder alles gelijk zijn aan de vijfdeurs Opel Astra. Ook het interieur is verder identiek. Dus met de ergonomisch verantwoorde stoelen en eventueel het digitale instrumentencluster met Android Auto en Apple CarPlay.

We verwachten de Opel Astra in 2022 (het is nu immers december). Prijzen zullen ietsje hoger zijn dan de hatchback.