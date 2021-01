Elektrische EP9 vernedert Aventador en Agera in dragrace - Autoblog.nl

Een Aventador SVJ en Agera R racen tegen elkaar op een verlaten vliegveld, maar het is de NIO EP9 die de dragrace wint.

Het was alles behalve een eerlijke race, toch won de auto die met een achterstand begon. Het Chinese automedium YiChe wilde een dragrace filmen tussen een Lamborghini Aventador SVJ en een Koenigsegg Agera R. Daarvoor heb je natuurlijk meerdere dingen nodig, waaronder de auto’s en een paar camera’s. Het medium wilde echter een flitsende film, waarbij de twee auto’s tijdens het optrekken al rijdend werden gefilmd.

Dat is alleen een kleine uitdaging. De Aventador en de Koenigsegg zijn immers nogal krachtige machines. Als je een race tussen die twee auto’s wil volgen, heb je dus een derde supercar nodig. Hiervoor pakte het medium de NIO EP9. Een elektrische supercar met 1361 pk, een max van 313 km/u en een 0-200-tijd van 7,1 seconden.

De EP9 is zelfs zo krachtig, dat deze enkele tientallen meters achter de twee benzineslurpers kon starten om tijdens het inhalen mooie shots van de bolides te kunnen maken. Bij het startschot schieten de twee benzinesupercars van de lijn, waarbij de gele Aventador met Pikachu-stickers op duidelijke voorsprong begint. De elektrische supercar laat de Lamborghini echter lijken op een slome Chevrolet Matiz, wanneer deze van de startlijn trekt.

Binnen een mum van tijd heeft de zwarte EP9 de gele Italiaan dan ook ingehaald. Deze voorsprong behoudt de elektrische supercar tot de finishlijn, al is de Lamborghini duidelijk aan het inlopen. Hier zien we dus het ‘nadeel’ van de EV. Bij de start is alle pk meteen beschikbaar, maar op hogere snelheden is benzine nog steeds koning.

Nu is de vraag natuurlijk hoe snel de EP9 ging, maar die informatie geeft het filmpje gek genoeg niet. Het zou ons niks verbazen als de Aventador en de Agera sneller gingen dan de EP9. De tijden van die twee auto’s geeft YiChe overigens wel. De Aventador SVJ lukte het in 12.34 seconden, met een snelheid van 191,2 km/u. De Koenigsegg had een slechtere start en daardoor een langere tijd, met 13.7 seconden. Wel reed deze met 199,1 km/u aan het einde van de race sneller dan de Italiaan.