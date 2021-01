David Hasselhoff veilt de enige échte KITT - Autoblog.nl

Van KITT zijn er veel replica’s gebouwd, maar nu veilt Hasselhoff the real deal.

Er zijn maar weinig auto’s van het witte doek die zo legendarisch zijn als KITT. De auto kan natuurlijk praten en autonoom rijden, maar heeft daarnaast allerlei andere slimme functies zodat KITT en Michael Knight samen boeven kunnen vangen. Over de loop der jaren hebben genoeg mensen de omgebouwde Pontiac Firebird Trans Am nagemaakt. Maar als jij genoeg geld hebt, kan je nu een échte KITT kopen.

David Hasselhoff veilt namelijk een ‘fully functional’ KITT via Live Auctioneers. We gaan er vanuit dat ze met ‘fully functional’ bedoelen dat de auto start en rijdt. Niet dat deze kan praten en zelf kan rijden zoals op tv. Hasselhoff veilt een flink deel van zijn persoonlijke collectie, de opbrengsten gaan deels naar het goede doel. Het veilinghuis verwacht dat KITT omgerekend 143.000 tot 245.000 euro opbrengt. Je zou denken dat als het om dergelijke bedragen gaat, je vooraf een uitgebreide historie en veel gedetailleerde foto’s kan zien. Het tegendeel is echter waar.

De beschrijving is volledig in hoofdletters, een trucje dat je helaas vaker bij occasions ziet. Via de beschrijving weten we alleen dat de auto in het Verenigd Koninkrijk staat (gelukkig roesten auto’s daar nooit) en dat de gelukkige winnaar van de veiling zelf opdraait voor vervoerskosten. Over dat vervoer gesproken; als het winnende bod 25 procent meer is dan de minimumprijs, komt Hasselhoff KITT persoonlijk bezorgen.

De foto’s zijn echter het meest hilarische aspect van de hele veiling. Je zou verwachten dat ze voor een verwachte prijs van anderhalve ton wel een professionele fotograaf inhuren. Daar had The Hoff echter kennelijk geen zin in. Op de eerste foto staat KITT buiten een tuner in Londen, wat een beetje vreemd oogt ten aanzien van de originaliteit van ‘Davids persoonlijke auto’. Op de tweede foto staat KITT in een nette garage, op de laatste foto’s staat de auto weer in een magazijn. De op een na laatste foto is echter de kers op de taart. De heftruck in de achtergrond is namelijk scherper dan Hasselhoff die in KITT zit.

Zoals gezegd verwacht het veilinghuis dat KITT tot 245.000 euro op zal leveren, maar het hoogste bod zit daar met 306.000 euro nu al overheen. Op 23 januari start het ‘live bieden’, dus dat cijfer zou nog eens hoger uit kunnen vallen.

Bedankt Joost voor de tip!